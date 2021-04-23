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Masumlar Apartmanı 31. bölüm fragmanı yayınlandı! Naci, Safiye’ye mesaj gönderiyor

23.04.2021 22:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Masumlar Apartmanı’nda heyecan dorukta. Yayınlanan Masumlar Apartmanı 31. bölüm fragmanında Naci, Safiye’ye yemeğin içinde mesajını gönderiyor.

Masumlar Apartmanı 31. bölüm fragmanı yayınlandı. Yayınlanan yeni fragmanda; Naci oradan kurtulduğu an Safiye'nin yanına gitmeyi düşlerken Safiye İnci'yle oturmuş ona Naci'yi anlatır. Öte yandan Naci Han'ın boğazına bıçak dayar ve kendisini oradan çıkarmasını söyler. Diğer tarafta Esat Han'a Gülben'i mutlu etmek istediğini söylerken Gülben bunu duyar. Gülben Han'a oldukça öfkelidir ve evde kıyamet kopar. Han ise İnci'nin yeni iş yerinden hiç memnun değildir. Naci Safiye'ye yardım notu gönderir.

MASUMLAR APARTMANI HAKKINDA

Senaryosu Dr. Gülseren Budayıcıoğlu'nun kitabından alınarak hazırlanan ve gerçek hayata dayalı hikayelerden oluşan dizide, psikolojik sorunlarla boğuşan bir ailenin yaşadığı sıkıntılar ve aile olmanın sağladığı dayanışma ile bu sıkıntıların üstesinden gelmek için sergilediği çabalar anlatılıyor.

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Masumlar Apartmanı dizisi
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