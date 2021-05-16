Masumlar Apartmanı 34. bölüm fragmanı yayınlandı! Naci ortaya çıkıyor

TRT 1 ekranlarında her Salı akşamı izleyiciyi ekrana kilitleyen Masumlar Apartmanı dizisinin 34. bölüm fragmanı yayınlandı. Masumlar Apartmanı yeni fragmanda Anıl'ın Esat'ı vurduktan sonra ölüp ölmediği ve Naci'nin yeniden ortaya çıkmasına yer veriliyor. İşte, Masumlar Apartmanı 34. bölüm fragmanı...

**MASUMLAR APARTMANI 34. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI

Masumlar Apartmanı dizisinin yeni bölüm fragmanında Gülben'in gözyaşları dikkat çekerken, Naci'nin ortaya çıkması ise Han'ı tedirgin ediyor. İşte, Masumlar Apartmanı 34. bölüm fragmanı:

MASUMLAR APARTMANI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Han, sonunda Naci'yi doktora götürür ancak hiç beklemediği bir durumla karşılaşır ve panikler. Safiye ise evde Okşan'la baş etmeye çalışırken bir yandan da Anıl'dan öğrendiklerinin şoku içindedir. Her zamanki gibi Gülben duruma el atar fakat işler daha da karışır. Han, başına gelecekleri kabullenmiş, artık kaçınılmaz sonu geciktirme derdindedir. İnci'yle baş başa şehirden biraz uzaklaşmak ister. Gittikleri yerde İnci'nin söylediği şey ise içinde bulunduğu çıkmazın karanlığına güneş gibi doğar. Masum hayatların gerçek hikayesi Masumlar Apartmanı, yeni bölümüyle salı günü 20.00'de TRT 1'de.

