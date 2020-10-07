Masumlar Apartmanı 4. bölüme Han ve İnci'nin evlilik sahnesi sosyal medyada gündem oldu! Masumlar Apartmanı 5. yeni bölüm fragmanı yayınlandı!

Başarılı oyunculukları ve senaryosuyla dikkat çeken Masumlar Apartmanı'nın 6 Ekim Salı akşamı ekrana gelen 4. bölümü seyirciyi ekran başına kilitledi. Dr. Gülseren Budayıcıoğlu'nun kitabından uyarlanan ve gerçek bir hikayeyi anlatan Masumlar Apartmanı'nın son bölümünde Safiye'nin sözleri sonrasında babası rahatsızlandı. Komşuları olan İnci'nin dedesi ise yardıma koştu ve ambulans çağırdı. Ancak sağlık ekibi ve yabancıların eve girmesiyle Safiye temizlik krizine girdi. Babasının hastaneye kaldırılmasının ardından Safiye ve Gülben'in evde derin bir temizlik yaptı. Safiye ve Gülben'in temizlik sahneleri sosyal medyada gündem oldu.
Diğer yandan ise ailelerinin baskılarından kaçmanın yolunu evlilikte bulan Han ve İnci sürpriz bir karar aldı. Han'ın İnci'ye hazırladığı romantik sürpriz ise son bölüme damga vuran anlardan oldu.
Han ve İnci herkesten habersiz evlendi.
Masumlar Apartmanı'nın 13 Ekim Salı akşamı ekrana gelecek olan 5. yeni bölüm fragmanı da yayınlandı. Masumlar Apartmanı yeni bölüm fragmanında, evlenen Han ve İnci arasında ilk tartışma yaşanıyor. Babasından ise Han'ın İnci ile evlendiği duyan Safiye büyük bir şok yaşıyor.
Masumlar Apartmanı dizisi ekrana geldiği Salı akşamı sosyal medyada en çok konuşulan konuların başında yer aldı. Twitter'da TT listesinde 1 numara olan Masumlar Apartmanı'nda Han ve İnci'nin evliliğiyle, Safiye ve Gülben'in sahneleri hakkında çok sayıda yorum yapıldı. İşte Twitter'da dizi hakkındaki paylaşımlardan bazıları.
Han ortalığın hiçbir şekilde durulmayacağını anlayınca İnci’yi kaybetmemek için cesur bir adım atar ve ona evlenme teklifi eder. İnci teklifin şokuyla kalakalmıştır. İnci’nin karar vermesini sağlayan, çok eskiden annesi Ela tarafından yazılmış bir mektup olur. İnci bir kararın eşiğindeyken, Masumlar Apartmanı‘nın girişinde Safiye onu beklemektedir. Üstelik onun hakkında yeni şeyler öğrenmiştir.
Han’ın kardeşi Gülben, dış dünyaya açılmak için adım atmaya hazırlanır ancak yılların kafes hayatını aşmak kolay olmayacaktır. Safiye ise hem İnci’nin gelişine hem Gülben’in hayallerine karşı kendi dünyasını korumak için kılıcına sarılmıştır. Bu dünyaya kimse girmeyecek, bu dünyadan kimse çıkmayacaktır. Eve gelen sağlık görevlileri dahil.
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