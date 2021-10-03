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Masumlar Apartmanı 41. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Esat ve annesi Gülben'i istiyor

03.10.2021 23:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TRT 1'in sevilen dizisi Masumlar Apartmanı'nın 41. yeni bölümünden 2. fragman yayınlandı. Masumlar Apartmanı'nın yeni bölümünde Esat ve annesi, Gülben'i istemek için Han ve Safiye'nin evlerine geliyor. Ancak heyecanlanan Gülben, isteme sırasında çok zor anlar yaşıyor.

Ezgi Mola, Birkan Sokullu, Merve Dizdar, Melisa Şenolsun ve Tansel Öngel'in başrolleri paylaştığı Masumlar Apartmanı'nın 5 Ekim Salı ekrana gelecek olan 41. bölümünden yeni fragman yayınlandı. Dr. Gülseren Budayıcıoğlu'nun kitabından uyarlanan ve gerçek bir hikayeyi anlatan Masumlar Apartmanı'nın son bölümüne Gülben ve Esat'ın evlilik kararı damga vurmuştu. Dizinin yeni bölümünde ise Esat ve annesi, Gülben'i istemeye geliyor.

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MASUMLAR APARTMANI SON BÖLÜM ÖZETİ

Kardeşler, babalarını kaybetme korkusuyla sarsılırken bir yandan da Han’a ulaşamamanın çaresizliği içinde boğulurlar.

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Gülben ve Neriman hastanede endişeli bekleyişlerini sürdürürken evdeki Safiye’ye destek hiç beklemediği birinden gelir.

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Sonunda Han’a haber ulaşır ancak Han yine kendisinden beklenen tepkiyi vermez.

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Neriman’ın okula kayıt yaptırmadığını bilen Rüya bu konuda da ipleri eline alır. Bir yandan da Han ve Anıl’a kendini kabul ettirmek için her yolu denemeye devam eder.

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Safiye başındaki sorunlarla ve korkularıyla boğuşurken gelen bir telefonla yeniden ayağa kalkar.

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Han’ın, bütün olanlardan sonra artık onları yalnız bırakmaya dayanamayıp döneceğine dair umudunu koruyan Gülben, onunla konuşmaya gittiğinde gerçeklerle yüzleşir ve radikal bir adım atar.

Eve döndüğündeyse onu büyük bir sürpriz beklemektedir.

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Yalancılar ve Mumları dizisi uyarlama mı? Yalancılar ve Mumları dizisi uyarlama mı?
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Masumlar Apartmanı dizisi Ezgi Mola Merve Dizdar
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