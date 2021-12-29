Masumlar Apartmanı 53. son bölümde gizemli karakter Mazo kimdir? Armağan Oğuz'un canlandırdığı Mazo ile Han kapıştı

Ezgi Mola, Birkan Sokullu, Merve Dizdar, Melisa Şenolsun, Aslıhan Gürbüz, Tansel Öngel, Metin Coşkun, Atilla Şendil, Esra Coşkun, Uğur Uzunel, Gizem Katmer ve Emir Özden'in başrolleri paylaştığı Masumlar Apartmanı, 28 Aralık Salı akşamı 53. bölümüyle ekrana geldi. Masumlar Apartmanı son bölümde diziye Mazo adlı yeni bir karakter dahil oldu.

ARMAĞAN OĞUZ KADROYA KATILDI

TRT 1'in sevilen dizisi Masumlar Apartmanı'nın kadrosuna sürpriz bir isim katıldı. Son olarak yine TRT1'de yayınlanan 'Barbaroslar Akdeniz’in Kılıcı' dizisinde Radko'yu canlandıran Armağan Oğuz, Mazo rolüyle Masumlar Apartmanı'na transfer oldu.

Dizinin yeni karakteri Mazo, gece yarısı çöp toplayan Han'ın karşısına çıktı. Han'a bu bölgenin kendisine ait söyleyen Mazo meydan okudu. İkili arasında ise kavga yaşandı. Dizinin ilerleyen bölümlerinde Mazo ve Han arasında nelerin yaşanacağı ise merak konusu oldu.

ARDA TÜRKMEN SÜRPRİZİ

Masumlar Apartmanı son bölüme ünlü şef Arda Türkmen konuk oyuncu olarak katıldı. Ailesine yemek vermek isteyen Gülben, mutfakta başarılı olamayınca Esat yardımına koştu.

Esat okuldan arkadaşı olan Arda Türkmen'i eve getirerek Gülben'e yardım etmesini istedi. Ünlü şef Türkmen ile Gülben yemekleri birlikte hazırladı.

MASUMLAR APARTMANI SON BÖLÜM ÖZETİ

Safiye, Naci’nin otelden ayrıldığını öğrenir. Korku ve kızgınlık arasında gidip gelirken daha fazla dayanamaz ve gidip Naci’yle yüzleşir. Sonuç umduğu gibi olmaz ve Safiye ümitsizliğe kapılır fakat Naci’nin beklenmedik bir kararla çıkagelmesi içinde yepyeni bir umut yeşertir.

Gülben’se apartmana taşınacak olmanın heyecanı içindedir. Ancak oraya taşınmasının ablasına nasıl bir engel oluşturacağından habersizdir. Sonunda taşınma günü gelir çatar.



Taşınmanın ertesi günüyse Gülben büyük bir yemek vermeye karar verir. Neşeyle başladığı hazırlık hüsranla sonuçlanacakken yardımına hiç umulmadık biri yetişir.

Han ve Ceylan aralarındaki sorunları görmezden gelip sadece birlikte olmanın mutluluğuna odaklanırlar.

İnce bir çizgide dengede durmaya çalışırken, Han’ın çöpte karşılaştığı gizemli biri tüm dengeleri sarsacaktır.



