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Masumlar Apartmanı 7. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Han'dan İnci'ye şok sözler: Babanı öldürüp bir çuvalın içine koydum

22.10.2020 20:43 | Son Güncelleme:
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Masumlar Apartmanı dizisinin 7. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. TRT 1'in büyük ilgi gören dizisi Masumlar Apartmanı'nın yeni bölümünde Gülben "Bir gün evlenip gideceğim buradan, kurtulacağım senden" sözleriyle Safiye'ye bağırıyor. Diğer yandan ise babasının ortadan kaybolması konusunda Han'dan şüphelenen İnci, evlendiği adamı takibe başlıyor. Han'ın gece eski arabasıyla gören İnci şok yaşıyor. Han ise İnci'ye "Evet babanı öldürüp bir çuvalın içine koydum. Şimdi de boğazın dibinde" diyor.

Dr. Gülseren Budayıcıoğlu'nun kitabından uyarlanan ve gerçek bir hikayeyi anlatan Masumlar Apartmanı'nın 27 Ekim Salı ekrana gelecek olan 7. yeni bölümünden ilk fragman yayınlandı. Birkan Sokullu, Farah Zeynep Abdullah, Ezgi Mola, Merve Dizdar'ın başrollerde oynadığı Masumlar Apartmanı'nın yeni bölümünde Gülben ve Safiye arasında gerilim yaşanıyor.

İnci ise Han'dan kardeşleri hakkındaki gerçekleri anlatmasını istiyor. Diğer yandan ise gece Han'ın peşine düşen İnci gördükleri karşısında büyük şok yaşıyor. İnci'nin "Demek gizlediğin şey buymuş" sözleri üzerine Han ise "Evet babanı öldürüp
bir çuvalın içine koydum. Şimdi de boğazın dibinde" diyor.

MASUMLAR APARTMANI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Masumlar Apartmanı'nın son bölümünde kardeşi Neriman'ı Ege ile birlikte gören Safiye çılgına döndü. Kardeşini, okul eşyaları, ilaçları ve kitaplarıyla birlikte zorla küvete sokan Safiye, hunharca Neriman'ı yıkamaya başladı. Korkunç manzarayı gören Gülben'in aklına ise benzer anları Safiye'ye yaşatan annesi geldi. Gülben ilk defa ablası Safiye'ye karşı koyarak kardeşini küvet işkencesinden kurtardı.

Masumlar Apartmanı'nın finalinde ise alzheimer olan Hikmet'i bulan İnci onunla birlikte evlerine gitti. Hikmet, İnci'yi eşi sanmaya başladı.

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Han, Gülben ve Safiye ise babasıyla birlikte oturan ve ona sarılan İnci'yi kendi evlerinde görünce büyük şok yaşadı.

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