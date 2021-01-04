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Masumlar Apartmanı bu hafta var mı? Masumlar Apartmanı 17. yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

04.01.2021 22:33 | Son Güncelleme:
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Masumlar Apartmanı bu hafta var mı? Masumlar Apartmanı 17. yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

TRT 1'in sevilen dizisi Masumlar Apartmanı ekrana yeni yıl arası veriyor. Birkan Sokullu, Farah Zeynep Abdullah, Ezgi Mola, Merve Dizdar'ın başrollerde oynadığı Masumlar Apartmanı'nın merakla beklenen 17. yeni bölümü bu hafta yayınlanmayacak. 5 Ocak Salı akşamı Masumlar Apartmanı'nın özet bölümü ekranda olacak. Peki Masumlar Apartmanı yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

Dr. Gülseren Budayıcıoğlu'nun kitabından uyarlanan ve gerçek bir hikayeyi anlatan Masumlar Apartmanı'nın 17. yeni bölümü hayranları tarafından merakla bekleniyor.

SEVİLEN DİZİLER EKRANA ARA VERİYOR

Ancak TRT, bu hafta Masumlar Apartmanı'nı yılbaşı tatili nedeniyle yayınlamama kararı aldı. Masumlar Apartmanı'yla birlikte salı akşamlarının en fazla izlenen yapımları arasında yer alan ATV'deki Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi de 5 Ocak Salı akşamı yayınlanmayacak.

Masumlar Apartmanı'nın 17. yeni bölümü ise 12 Ocak Salı akşamı ekranda olacak.

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Aynı akşam ekrana gelen Fox'taki Baraj ve Show TV'deki Güldür Güldür Show ise yeni bölümleriyle ekranda olacak.

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