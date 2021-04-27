Masumlar Apartmanı dizisinde Gülben’in yaşadığı hastalık enürezis nokturna nedir? Enürezis nokturna nasıl tedavi edilir?

Başrollerini Farah Zeynep Abdullah, Birkan Sokullu, Ezgi Mola ve Merve Dizdar’ın paylaştığı Masumlar Apartmanı dizisinde Gülben karakteri her sabah uyandığında yatağını ıslatıyor. Her sabah aynı sorunla güne başlayan Gülben, enürezis nokturna hastalığını gündeme taşıdı. Peki enürezis nokturna nedir? Enürezis nokturna nasıl tedavi edilir?

Enürezis nokturna teşhisinin konulabilmesi için çocuğun en az 5 yaşında olması gerekiyor. Çünkü 5 yaşından öncesinde alt ıslatmak normal bir durum olarak kabul ediliyor. Enürezis nokturna, hem çocukları hem de yetişkinleri etkileyen ve sık görülen kalıtımsal bir hastalıktır. Vakaların yüzde 97’sinde doğal bir neden yoktur. Sadece yüzde 2-3’lük dilimde organik bir neden tespit edilebilir.

Yetişkinlerde bu hastalığın görülme sıklığından çok nedenleri üzerine araştırmalar yapılmıştır. Psikososyal açıdan uygunsuz koşullara yoğun bir biçimde maruz kalma, düşük sosyoekonomik düzey, eğitim koşullarının yetersizliği, ebeveynlerin eğitim düzeylerinin düşük olması, kurum bakımında olma gibi durumların bu riski artırdığı biliniyor. Aynı zamanda bu hastalığın temelinde genetik faktörler baş gösteriyor. Enürezis nokturna teşhisi konulan kişilerin birinci veya ikinci dereceden akrabalarında çocukluk döneminde gece altını ıslatma durumuna sıklıkla rastlanıyor. Bunun dışında uyanma bozukluğu, düşük mesane kapasitesi ve mesanede aşırı kasılmalar, gece artan idrar miktarı, idrar yolu enfeksiyonu, üratranın tıkanıklığı, şeker hastalığı, şekersiz şeker hastalığı, hipertiroidizm, uyku apnesi sendromu, dikkat eksikliği hiperaktivite de diğer sebepleri arasında sayılabilir.