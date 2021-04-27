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Masumlar Apartmanı dizisinde Gülben’in yaşadığı hastalık enürezis nokturna nedir? Enürezis nokturna nasıl tedavi edilir?

Seray Üstün Seray Üstün
27.04.2021 16:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TRT 1 ekranlarında her Salı gecesi yeni bölümüyle ekranlara gelen Masumlar Apartmanı dizisi Gülseren Budayıcıoğlu’nun Madalyonun İçi kitabından uyarlanan gerçek bir hikayeyi konu alıyor. Psikolojik rahatsızlıkları olan bir ailenin yaşadıklarını televizyon ekranına taşıyan Masumlar Apartmanı dizisinde Gülben karakteri enürezis nokturna hastalığıyla mücadele ediyor.

Masumlar Apartmanı dizisinde Gülben’in yaşadığı hastalık enürezis nokturna nedir? Enürezis nokturna nasıl tedavi edilir?

Başrollerini Farah Zeynep Abdullah, Birkan Sokullu, Ezgi Mola ve Merve Dizdar’ın paylaştığı Masumlar Apartmanı dizisinde Gülben karakteri her sabah uyandığında yatağını ıslatıyor. Her sabah aynı sorunla güne başlayan Gülben, enürezis nokturna hastalığını gündeme taşıdı. Peki enürezis nokturna nedir? Enürezis nokturna nasıl tedavi edilir?

Enürezis nokturna teşhisinin konulabilmesi için çocuğun en az 5 yaşında olması gerekiyor. Çünkü 5 yaşından öncesinde alt ıslatmak normal bir durum olarak kabul ediliyor. Enürezis nokturna, hem çocukları hem de yetişkinleri etkileyen ve sık görülen kalıtımsal bir hastalıktır. Vakaların yüzde 97’sinde doğal bir neden yoktur. Sadece yüzde 2-3’lük dilimde organik bir neden tespit edilebilir.

Yetişkinlerde bu hastalığın görülme sıklığından çok nedenleri üzerine araştırmalar yapılmıştır. Psikososyal açıdan uygunsuz koşullara yoğun bir biçimde maruz kalma, düşük sosyoekonomik düzey, eğitim koşullarının yetersizliği, ebeveynlerin eğitim düzeylerinin düşük olması, kurum bakımında olma gibi durumların bu riski artırdığı biliniyor. Aynı zamanda bu hastalığın temelinde genetik faktörler baş gösteriyor. Enürezis nokturna teşhisi konulan kişilerin birinci veya ikinci dereceden akrabalarında çocukluk döneminde gece altını ıslatma durumuna sıklıkla rastlanıyor. Bunun dışında uyanma bozukluğu, düşük mesane kapasitesi ve mesanede aşırı kasılmalar, gece artan idrar miktarı, idrar yolu enfeksiyonu, üratranın tıkanıklığı, şeker hastalığı, şekersiz şeker hastalığı, hipertiroidizm, uyku apnesi sendromu, dikkat eksikliği hiperaktivite de diğer sebepleri arasında sayılabilir.

NASIL TEDAVİ EDİLİR?

Davranışsal tedavi, alarm sistemi ve ilaç enürezis nokturna hastalığın en etkin tedavi yöntemleri olarak karşımıza çıkıyor. Davranışsal tedavi genellikle kişilerin günlük sıvı tüketiminin düzenlenmesiyle ilerler. İki saatte bir tuvalete gitmek ve uyumadan iki saat öncesinde sıvı tüketimini kesmek tedavinin başlıca aşamalarıdır. Alarm tedavisinde ise, idrar damladığı anda bir uyarı verilir. Alarm çalmasıyla beraber kişinin uyanması ve tuvalete gitmesi sağlanır. En az 6-8 hafta uygulanmalı, cevap alındıysa 6 ay tedaviye devam edilmelidir. Tüm bunların yanında tedavi ilaçlarla da desteklenebilir.

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Masumlar Apartmanı dizisi
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