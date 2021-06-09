Masumlar Apartmanı dizisinin 37. bölümünde geçen şiirin adı nedir? Edip Cansever’in ‘Sonrası Kalır’ kitabında geçen İdris'le Konuşma şiiri

Kuşları okuyorum içimde, ağacın kuşlarını Yeni pişmiş çilek reçeli gibi kaynayan Dalların üzerinde.. Gemilere dadanan kuşları okuyorum bir de Göklerde bir başına dolaşan Görkemle Büyük denizlerdeki yalnız kuşları Ve okuyorum yıllardır bütün yalnızlıkları Okuyorum da Kuş olsun, insan olsun Yalnızlık sevmesini bilmeyenlerin icadı İşte Suları fiyakayla göğüsleyen yelkovan kuşları Geçiyorlar martıların peşi sıra Ve küçük bir evin üst katı martı Duvarlarından sümbüller akan Sanki çok öpüşmelik kuşlar bunlar,çok sevişmelik Ve seninle biz iyi ki Sevmelerin ustasıyız, güzel şaşkınlıkların Önce yüreklerimizi alıştırmışız buna, sonra kafalarımızı Ki bu yüzden içimiz hiçbir zaman yoksul değil Yoksul olmadı.

Başrollerinde Birkan Sokullu, Farah Zeynep Abdullah, Ezgi Mola, Merve Dizdar ve Tansel Öngel'in yer aldığı Masumlar Apartmanı 8 Haziran Salı akşamı ekrana gelen 37. bölümüyle sezon finali yaptı. Dr. Gülseren Budayıcıoğlu'nun kitabından uyarlanan ve gerçek bir hikayeyi anlatan Masumlar Apartmanı'nın sezon finalinde ise sürpriz bir son yaşandı. Naci’nin vedasındaki şiir sosyal medyaya damga vurdu.

Bak

Bu kalın kalın ellerimi soruyordun, bu çürük çürük bakan gözlerimi

Dokunuyor ellerim gördüğün gibi

Anlıyor dokunduğunu benden önce

Emiyor suyu gözlerimse

Emziriyor güneşi

Ve uçsuz bucaksız bir maviliği yaratıyor onlar

Her gün

Yaratacaklar elbette

Ve sözgelimi ben

Üstünde gökyüzünün

Kum taşıyan mavnalar gibiyim

Kimi zaman kavuniçi, kimi zaman Osmanlı yeşili

Sabahtan akşama kadar seyrederim

Ve derim ki biz

Çok değerli bir yüzük taşının halkasında sıralanmışız

Ana sütü gibi bir aydınlık içinde

Yani şu yeryüzünü bir uçtan bir uca kuşatmışız

Dik tutarak gövdemizi

Umutla

Bazan da yıkılarak kendiliğimizden ya da bir kurşunla

Ve bu hızlı akışa yaşayıp ölmek deriz.

Yaşayıp ölmek, deriz, ne denir daha başka

Denir, çok şeyler denir, biliyorum

Geçecektir hayatımıza mutlaka

Çok inandığımız bir şeyin çocukluğu

Sonra gençliği, sonra oturmuşluğu

Sonra hayat hayat gibi olacaktır.

Bakma sen, kuşlar bir uçumluktur ne de olsa

Denizler bir fırtınalık görkemli

Bizse kendimizi insan olarak

Bir tohum gibi dikmişiz sonsuzluğa.



