Masumlar Apartmanı dizisinin yeni bölümünden sonra Gülben’in büyük aşkı Esat’ı unutmasını sosyal medyada mizahına alet edenler!

Masumlar Apartmanı dizisini yakından takip edenler yeni aşk üçgeninin karakterlerini eminiz ki biliyordur. Ancak bilmeyenler için kısa bir özet geçelim istedik! Safiye lise döneminde Naci isimli bir çocuğa aşık olur. Aralarındaki büyük aşk şiirler, karışık kasetler ve ikilinin birbirlerine yolladığı aşk dolu mektuplarla devam eder. Safiye annesinin bütün baskılarına rağmen Naci’yle görüşmek için fırsat yaratmayı başarır. Ancak Naci’nin trafik kazası geçirmesi Safiye’nin bütün dengesini alt üst eder. Kazanın nedenini kendisi olarak gören Safiye, Naci’den uzak durmaya karar verir. Birbirlerinden uzak bir şekilde yıllar geçer. İkisi de aşkını kalbinde yaşamayı bir an olsun bırakmaz. Geçen uzun yılların sonunda Naci aynı romantizm ve duygularla Safiye’nin karşısına bir kez daha çıkar. Ancak Safiye sevdiği adamı korumak için ondan uzak durma konusunda verdiği karardan dönmez.

Gülseren Budayıcıoğlu’nun Madalyonun İçi romanından uyarlanarak televizyona aktarılan Masumlar Apartmanı dizisi TRT 1 ekranlarında seyircisine selamlamaya devam ediyor. Reyting listelerinde üst sıralarda kendine yer bulmayı başaran dizi sosyal medyanın da gündemine oturdu. Dizinin 13. bölümünde yaşanan gelişmeler sosyal medya kullanıcıların diline düştü.

“Bunun aşk üçgeni neresinde” dediğinizi duyar gibiyiz. Aşk üçgeni Masumlar Apartmanı dizisinin 13. bölümünde ortaya çıktı. Safiye’nin kardeşi Gülben’i çıkarttığı yangından Naci kurtardı. Gülben onu kurtaran kahramanına aşık olur. Büyük aşkı Esat’ı unutan Gülben, Naci Hoca’ya ilgi duymaya başlar. Naci Hoca’dan beklediği karşılacak mı bilinmez ama bu durum sosyal medyanın gündemine oturmayı başardı. İşte Gülben’in Naci Hoca’ya duyduğu aşkı mizahına alet eden sosyal medya paylaşımları...

BONUS: Naci ve Safiye arasındaki aşkın büyüklüğünü anlamanız için Masumlar Apartmanı dizisinin 13. bölümünde Naci Hoca’nın Safiye’ye yazdığı bir notu paylaşmak istiyoruz. Turgut Uyar’ın Göğe Bak şiiriyle birbirlerine olan bağını anlatan ikilinin aşkı yeni bölümde Haydar Ergülen’in “Söylence” şiiriyle bir kez daha gösterildi.

MASUMLAR APARTMANI 13. BÖLÜMDEKİ HAYDAR ERGÜLEN ŞİİRİ

Akdeniz gülüşlü bir çocuk olsaydın

Ağzının kıyısında gülüşler biriktiren

Yüzünde bin bir haylazlıkla sevseydin beni

Yüreğinden beyaz kuşlar uçardı yüreğime

Dokundukça portakal çiçekleri dökerdi

Sevilmekten ürpertili dingin gövden

Ah çocuk ah kadın ah sevgili

Sözlerin aşkı anımsatsa da

Gülüşünde onulmaz acılar gizli.



