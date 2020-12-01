Sosyal medyanın gündemine oturmayı başaran Masumlar Apartmanı dizisinde işlenen hastalıklar nelerdir?

'Pislik içindeyiz’ sesinin kulaklarınızda çınladığına eminiz. İleri derecede obsesif-kompulsif bozuklukları (OKB) olan karakterler izleyicilere her sahnede ‘Yok artık’ dedirtiyor. Dizinin sevilen oyuncularının hayat verdiği Han, Gülben, Safiye ve Neriman karakterlerinin ruhsal durumlarına yakından göz atacağız. Hazırsanız başlıyoruz.

SAFİYE

Ezgi Mola’nın canlandırdığı Safiye karakterinin sahip olduğu hastalık ileri derecede obsesif-kompulsif bozukluktur. Halk arasında temizlik hastalığı olarak da bilinen bu rahatsızlık, her şeyin kirli olduğu hissini yaratııyor ve sürekli tekrar eden hareketlere sebep oluyor. Safiye sürekli beyninin içinde dönüp duran düşünceleri kovmak için temizlik yapmayı çare olarak görüyor. Hatta bir şeyleri yıkarken belirli bir sayıyı tutturma isteği de tamamen obsesif-kompulsif bozukluktan kaynaklanıyor. Safiye, rutin içinde devam eden hareketlerinde bir değişiklik olması halinde kirlenmiş hissediyor ve rutinine dönmek için büyük reaksiyon gösteriyor.

GÜLBEN

Merve Dizdar’ın hayat verdiği Gülben karakteri ilk başta temizlik konusunda obsesif-kompulsif bozukluk hastası gibi görünse de onun en büyük zaafı aşk... Han’ın arkadaşı Esat’a büyük bir tutukuyla bağlı olan Gülben onunda kendisine aşık olduğunu düşünerek aşkı için her şeyi göze alabilecek bir cesarete sahiptir. Panik, stres ve korku anları çocukluğundan itibaren bilinçaltını tetikleyen Gülben’in geceleri altına işemesinin temel nedeni de bilinçaltına attıklarıdır.