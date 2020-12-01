Sosyal medyanın gündemine oturmayı başaran Masumlar Apartmanı dizisinde işlenen hastalıklar nelerdir?

'Pislik içindeyiz’ sesinin kulaklarınızda çınladığına eminiz. İleri derecede obsesif-kompulsif bozuklukları (OKB) olan karakterler izleyicilere her sahnede ‘Yok artık’ dedirtiyor. Dizinin sevilen oyuncularının hayat verdiği Han, Gülben, Safiye ve Neriman karakterlerinin ruhsal durumlarına yakından göz atacağız. Hazırsanız başlıyoruz.
Ezgi Mola’nın canlandırdığı Safiye karakterinin sahip olduğu hastalık ileri derecede obsesif-kompulsif bozukluktur. Halk arasında temizlik hastalığı olarak da bilinen bu rahatsızlık, her şeyin kirli olduğu hissini yaratııyor ve sürekli tekrar eden hareketlere sebep oluyor. Safiye sürekli beyninin içinde dönüp duran düşünceleri kovmak için temizlik yapmayı çare olarak görüyor. Hatta bir şeyleri yıkarken belirli bir sayıyı tutturma isteği de tamamen obsesif-kompulsif bozukluktan kaynaklanıyor. Safiye, rutin içinde devam eden hareketlerinde bir değişiklik olması halinde kirlenmiş hissediyor ve rutinine dönmek için büyük reaksiyon gösteriyor.
Merve Dizdar’ın hayat verdiği Gülben karakteri ilk başta temizlik konusunda obsesif-kompulsif bozukluk hastası gibi görünse de onun en büyük zaafı aşk... Han’ın arkadaşı Esat’a büyük bir tutukuyla bağlı olan Gülben onunda kendisine aşık olduğunu düşünerek aşkı için her şeyi göze alabilecek bir cesarete sahiptir. Panik, stres ve korku anları çocukluğundan itibaren bilinçaltını tetikleyen Gülben’in geceleri altına işemesinin temel nedeni de bilinçaltına attıklarıdır.
Birkan Sokullu’nun nefes verdiği Han karakteri ilk başat oldukça normal ve sıradan gözüken bir ruh haline sahiptir. Ancak sevdiği kişilere karşı aşırı derecede bağımlı olan Han öfke kontrol problemi yaşıyor. Sevdiği kişileri korumak konusunda takıntılar yaşayan Han, çöp topladığı sahnelerle dikkatleri üzerine çekmişti. Zengin bir ailenin oğlu olmasına rağmen çöp toplayan Han’ın hastalığı dispozofobi olarak biliniyor. Halk arasında istifçilik olarak bilinen kompülsif biriktirme takıntılığı, genellikle herhangi bir değeri olmayan sağlıklı ve eski eşyaları atmayıp biriktirme hastalığı olarak ifade ediliyor.
Gizem Katmer’in canlandırdığı Neriman karakteri ailenin diğer fertlerine göre daha normal bir ruh hali çiziyor. Astım hastası olan Neriman aslında mazosişt bir yapıya sahiptir. Ev içerisinde yaşadığı travmatik durumların sonucunda kendine zarar vermeyi tercih eden Neriman, strese girdikçe kollarına yara açana kadar kaşıyıp ardından kolonya döküyor. Canının yanmasından zevk alıyor.
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