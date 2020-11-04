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Masumlar Apartmanı ekrandaydı... 3 Kasım 2020 Salı reyting sonuçları belli oldu mu? Dünkü reytingler açıklandı mı?

04.11.2020 08:09 | Son Güncelleme:
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Masumlar Apartmanı ekrandaydı... 3 Kasım 2020 Salı reyting sonuçları belli oldu mu? Dünkü reytingler açıklandı mı?

3 Kasım 2020 Salı günü televizyonda yayınlanan programların ve dizilerin ne kadar reyting aldığını, diğer vatandaşlar tarafından da izleyip izlenmediğini merak ediyoruz. En çok 3 Kasım Salı günü reyting sonuçları açıklanıyor... Peki 3 Kasım 2020 Salı akşamı TV'de hangi programlar vardı ve nasıl yarıştılar?

3 Kasım Salı akşamı TV'de birbirinden güzel programlar ve diziler kıyasıya reyting için yarıştı. Bilindiği üzere bir dizi/program diğer vatandaşlar tarafından da çok izlendiği takdirde ekranlarda kalma ömrü uzuyor. Bu sebepten vatandaşlar bir önceki gün izlediği dizi ya da programların ne kadar reyting aldığını öğrenmek istiyor. 3 Kasım 2020 Salı reyting sonuçları açıklandı mı araştıran vatandaşlar, önceki akşamın reytinglerinde en çok izlenen programın hangisi olduğunu öğrenmek istiyor.

Dün akşam önceki haftalara göre en çok izlenenlerden; Masumlar Apartmanı, Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz ve Masterchef Türkiye gibi programlar vardı. İşte dün akşam ki reyting sonuçları açıklamadan yayınlanan diziler ve programlar...

selçuk tepeli

DÜN AKŞAM TV'DE NELER VARDI?

Koronavirüs salgınından dolayı evde vakit geçiren vatandaşlar TV programlarını izleyerek zaman geçirmeye çalışıyor. Peki Salı günü hangi diziler ve programlar kıyasıya yarıştı?

ATV'de öğleden sonra yayınlanan ve izleyicinin takip ettiği Esra Erol'da programının ardından akşam kuşağında Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi seyirciyle buluştu.

Kanal D'de akşam kuşağında ise Kanal D Ana Haber Bülteni'nden sonra Hekimoğlu dizisi yayınlandı.

Star Tv'nin akşam kuşağında Star Haber'den sonraYakışıklı (Yerli Sinema) izleyicisinin karşısına çıktı.

Fox TV'de ise öğleden sonra sırasıyla; Zuhal Topal'la Sofrada, Selçuk Tepeli ile Ana Haber ve sevilen dizi Baraj ekranlara geldi.

TRT1 ekranlarında ise akşam kuşağında, kısa sürede reyting rekorları kıran Masumlar Apartmanı izleyici ile buluştu.

TV 8 ekranlarında gündüz kuşağında Doya Doya Moda yarışmasından sonra En Şık Benim yayınlandı. Akşam kuşağında ise Masterchef Türkiye ekranlara geldi.

Show TV'de akşam kuşağında, izleyiciyi ekranlara kilitleyen Güldür Güldür Show yayınlandı.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz ne zaman başlayacak? EDHO yeni sezon ne zaman 2020?

2 KASIM 2020 SALI REYTİNG SONUÇLARI

TV ekranlarının iddialı dizileri dün akşam kıyasıya yarıştı. 3 Kasım Salı reytingler belli oldu mu araştıran vatandaşlara, dün akşam yayınlanan dizi ve programların total reyting sonuçlarını araştırıyor. 3 Kasım Salı total reyting rakamları henüz açıklanmadı. Açıklandığı zaman haberimizde güncellenecektir.

** Geçtiğimiz hafta salı gününe ait total reyting sıralaması şöyle olmuştu;

TRT1 ekranlarında yayınlanan Masumlar Apartmanı totalde en çok izlenen dizi oldu ve ilk sıraya yerleşti.

ATV ekranlarında, akşam kuşağında izleyiciyle buluşan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi en çok izlenenler sırasında ikinciliği aldı.

TRT1 ekranlarında yayınlanan ve reyting rekorları kıran Masumlar Apartmanı dizisi özet bölümü ile reyting yarışına üçüncü sıradan girdi.

Fox TV'de akşam kuşağında yayınlanan Selçuk Tepeli ile Ana Haber Bülteni en çok izlenenler listesinde dördüncü sıraya yerleşti.

TV8 ekranlarında akşam kuşağında yayınlanan Masterchef Türkiye programı total reyting sıralamasında beşinci oldu.

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