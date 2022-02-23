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Masumlar Apartmanı final mi yapacak? Dizi yayından kaldırılıyor mu? Masumlar Apartmanı ne zaman final yapacak?

23.02.2022 02:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Masumlar Apartmanı final mi yapacak? TRT 1'in sevilen dizisi Masumlar Apartmanı ile ilgili çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. 22 Şubat Salı akşam 59. bölümüyle ekrana gelen dizinin final yaparak ekranlara veda edeceği iddia edildi. Bu iddiaların ardından Masumlar Apartmanı final mi yapacak? Dizi yayından kaldırılıyor mu? Masumlar Apartmanı ne zaman final yapacak? soru ve konu başlıkları internette araştırılmaya başlandı. İşte diziye ilişkin detaylar..

Masumlar Apartmanı final mi yapacak? Dizi yayından kaldırılıyor mu? Masumlar Apartmanı ne zaman final yapacak?

Masumlar Apartmanı final mi yapacak? Ezgi Mola, Merve Dizdar ve Birkan Sokullu'nun başrollerini paylaştığı Masumlar Apartmanı dizisi ile ilgili dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. 22 Şubat Salı gübü ekrana gelen dizide Merve Dizdar'ın canlandırdığı Gülben karakteri öğrendikleri karşısında yaşadığı şaşkınlığı üzerinden atamazken olumsuz bir durum daha yaşar. Bu gelişmelerle birlikte Masumlar Apartmanı'nın final yapacağı öne sürüldü. Peki Masumlar Apartmanı final mi yapacak? Dizi yayından kaldırılıyor mu? Masumlar Apartmanı ne zaman final yapacak? TRT 1'in sevilen dizisi Masumlar Apartmanı hakkındaki iddialara ve dizinin son bölümünde yaşananlara haberimizde yer verdik.

MASUMLAR APARTMANI FİNAL Mİ YAPACAK?

Ezgi Mola, Merve Dizdar ve Birkan Sokullu'nun başrollerini paylaştığı Masumlar Apartmanı'nın 59. bölümünde Gülben öğrendikleri karşısında şaşkınlık yaşarken bir de kötü bir sürprizle karşı karşıya kalır. Bu karşılaşma, Gülben'i en büyük korkusuyla yüzleşmek zorunda bırakır..

Han, yaşananların ardından derin bir umutsuzluğa gömülür ve kendi kabuğuna çekilir. Safiye'nin, dağılan ailesini toparlamak için önünde tek bir engel vardır; kendisi...

Naci'nin de desteğiyle imkansızı başarır ve o engeli aşar. Han, aralarını düzeltmek için Ceylan'a gider ancak konuşma beklediği gibi gitmez.

Artık son bir ümidi kalmıştır. Kararını verir ve o adımı atar.

MASUMLAR APARTMANI YAYINDAN KALDIRILIYOR MU?

TRT 1'in sevilen dizisi Masumlar Apartmanı'nın final yapacağı iddia edildi. İddiaların gerçeği yansıtmadığı düşünülüyor. Öte yandan TRT1'den ya da yapımcı firmadan dizinin final yapacağına yönelik açıklama yapılmadı. Açıklama yapıldığı takdirde haberimizde yer verilecektir...

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TRT 1 Masumlar Apartmanı dizisi Birkan Sokullu Ezgi Mola Merve Dizdar
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