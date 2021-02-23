Mynet Trend

         
  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Eğlence
  4. Masumlar Apartmanı Neriman’ın gerçek hikayesi nedir? Madalyonun İçi kitabında Neriman nasıl anlatılıyor?

Masumlar Apartmanı Neriman’ın gerçek hikayesi nedir? Madalyonun İçi kitabında Neriman nasıl anlatılıyor?

Seray Üstün Seray Üstün 23.02.2021 13:51 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Masumlar Apartmanı Neriman’ın gerçek hikayesi nedir? Madalyonun İçi kitabında Neriman nasıl anlatılıyor?

Masumlar Apartmanı, Gülseren Budayıcıoğlu’nun Madalyonun İçi kitabında yer alan Çöp Ev hikayesinden uyarlanarak televizyonda izleyiciyle buluşuyor. Her salı gecesi TRT 1 ekranlarına gelen dizi reyting listelerini alt üst etmeyi başarıyor. Ancak kitapla dizi arasındaki farklar daha öncesinde Gülseren Budayıcıoğlu’nun romanını okuyanları şaşırtıyor. Sizler için orijinal hikaye ve dizi arasındaki farkları derledik.

Başrollerinde Birkan Sokullu, Ezgi Mola, Farah Zeynep Abdullah ve Merve Dizdar’ın oynadığı Masumlar Apartmanı dizisi salı gecelerini adeta abluka altına aldı. Reyting listelerinde rakiplerine fark atmayı başaran yapımın konusu Gülseren Budayıcıoğlu’nun Madalyonun İçi kitabına dayanıyor. Senaryo hazırlanırken kitaptaki hikayenin temeline bağlı kalınan dizi bazı noktalarda romandan ayrılıyor. Özellikle Neriman karakteri kitap ve dizi arasında oldukça bir geçişli role sahiptir. Sizler için bu noktaları araştırdık...

Çöp Ev hikayesinde Safiye, Gülben ve Neriman kardeşlerin hayatı konu alınıyor. 2003 yılında basılan bu kitap sonrasında yeniden düzenlendi ve hikaye 4 yıl sonrasına taşındı. Hikaye dizinin aksine Ankara’da geçiyor. Ankara’da hali vakti yerinde olan bir ailenin takıntılarını anlatan bölümler dizide de yerini aldı. Kitapta dizide anlatıldığı gibi büyük abla Safiye’nin temizlik hastalığı, ortaca kız kardeş Gülben’in altını ıslatması işleniyor. Bir de bu ikilinin kız kardeşleri Neriman’ın hikayesi göze çarpıyor. Masumlar Apartmanı dizisinin aksine kitapta Han ve İnci karakterleri bulunmuyor. Aile 3 kardeşten oluşuyor ve kızların annesinin travmatik bir dönem geçirmesinin nedeni de eşine erkek evlat verememesi olarak işleniyor. Kızları olduğu için kendisini güçsüz ve eşi tarafından sevilmeyecek bir insan olarak algılayan anneleri, kızlarıyla ilgilenmemeyi tercih ediyor. Aslında kitapta 7 kız kardeşlerinin olduğu ve diğer 4 tanesinin bakımsızlıktan öldüğüne dair bir detay yer alıyor.

masumlar apartmanı

Dizide en çok değiştirilen karakter aslında Neriman’dır. Neriman kitapta 27 yaşında ve çalışan genç bir kadındır. Ablası Gülben’in altına ıslatmasının 31 yaşına kadar devam etmesi üzerine küçük kardeş Neriman onu zorla doktora götürüyor. Kitapta Neriman’ın seansa girmesiyle beraber ailesinin hayat hikayesi ortaya çıkıyor. Olaylar aslında Gülben’in Gülseren Budayıcıoğlu’nun seansına gelmesiyle başlıyor. Safiye Gülben’in terapiye gitmesine büyük bir şiddetle karşı çıkmıştır.

kapak2

1990’lu yıllarda işlenen hikayede Safiye 37, Gülben 31 ve Neriman 27 yaşındadır. Agrofobisi olduğu için Safiye uzun bir süre kliniğe gitmeyi reddetmiştir. Safiye’nin hastalığı ilk olarak 16 yaşında başlıyor. Kitapta kız kardeşlerin iyileşme süreci Neriman’ın bir çocukla görüşmesiyle başlıyor. Neriman’ın ilişkisinin ciddi boyutlara taşınmasından sonra ailesine kendisine istemeye geleceklerini söylüyor. Neriman’ın kız isteme töreni kıyametin başlangıcı oluyor. Neriman’ı istemeye geleceklerini duyan Safiye deliriyor ve evi temizleyebilmek için 2 ay sonrasına gün veriyor. 2 ay sonra gelen isteme gününde bir kez daha erteleme yaşanıyor ve isteme ancak 6 ay sonunda gerçekleşebiliyor. Kız isteme gününden sonra Safiye’nin anksiyete krizleri artıyor. Kız isteme merasimi sırasında Neriman’ın sevgilisi ve ailesi büyük bir problem karşılıyor ve aile adeta koşarcasına evden çıkıyor. Neriman ve sevgilisinin arası bozuluyor.

Neriman ailesini normale döndürmek için yeni yollar aramaya başlıyor. Tam bu sırada kızların babasının durumu ağırlaşıyor ve hastahanelik oluyor. Neriman bir yandan babasıyla ilgilenirken bir yandan da ablalarının durumunun kötüye gittiğini fark ediyor. Çünkü Safiye ve Gülben adate kendi başlarına yaşamayacak bir duruma geliyor. Neriman işten çıktığı için depresyona giriyor ve babalarının hastalığı ağırlaşıyor. Babaları hastaneye kaldırılıyor ve Neriman hem ablaları hem de babasıyla ilgilenmek zorunda kalıyor. Neriman’ın hastanede olduğu dönemde evi pislik götürüyor ve apartmandan kokular yayılmaya başlıyor.

SPOILER İÇERİR!

masumlar apartmanı

Hikayenin detaylarına yer vermişken sonunu paylaşmasaydık olmazdı. Bu yüzden hikayenin finalini de getiriyoruz. Gülseren Budayıcıoğlu’nun bir seansında Neriman onu kendi evlerine davet ediyor. Doktor hanım kapının eşiğinde Safiye ile seanslara başlıyor. Gülben ve Safiye kullandığı ilaçlardan sonra iyileşme sürecine giriyor. 3 ay sonunda Safiye evden çıkarak doktorun kliniğine gitmeyi başarıyor. 1 yılın sonunda ise apartmanda yer alan bütün çöpler atılıyor. Gelelim mutlu sona... Neriman yıllar önce kendisini istemeye gelen sevgilisiyle evleniyor ve Can isminde bir çocukları oluyor. Safiye’nin hayatındaki en büyük amacı Can’ı iyi bir insan olarak yetişmek oluyor. Gülben de komşunun erkek kardeşiyle evleniyor. Safiye de kendisini gönüllü annelik kuruluşlarına adıyor.

Masumlar Apartmanı Safiye’nin Madayonun İçi kitabındaki gerçek hikayesi nedir? Masumlar Apartmanı Naci ölecek mi?Masumlar Apartmanı Safiye’nin Madayonun İçi kitabındaki gerçek hikayesi nedir? Masumlar Apartmanı Naci ölecek mi?


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER 'Kalbimle yönetiliyorum, kafamla değil' 'Kalbimle yönetiliyorum, kafamla değil'
Hangi yapım birinci oldu?Hangi yapım birinci oldu?
Belarus vize istiyor mu?Belarus vize istiyor mu?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Trend Haberler

Bu kadar acımasızı görülmedi! Dünyanın en korkutucu deneyi

Bu kadar acımasızı görülmedi! Dünyanın en korkutucu deneyi

Karanlık gerçek peşini bırakmıyor!

Karanlık gerçek peşini bırakmıyor!

Efsanelere konu oldu! Acımasız işkence yöntemi...

Efsanelere konu oldu! Acımasız işkence yöntemi...

Farklı avokadoyu ne kadar sürede bulabileceksiniz?

Farklı avokadoyu ne kadar sürede bulabileceksiniz?

İlginizi Çekebilir

Bu hallerini herkes unuttu!

Bu hallerini herkes unuttu!

Kemal Sunal filmleri: Türk sinemasının mihenk taşı

Kemal Sunal filmleri: Türk sinemasının mihenk taşı

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Kim der 56 yaşında... Durmak nedir bilmiyor

Kim der 56 yaşında... Durmak nedir bilmiyor

Ünlü oyuncu tanınmaz halde! Sessiz sedasız değiştirdiler

Ünlü oyuncu tanınmaz halde! Sessiz sedasız değiştirdiler

Bombalamaya devam ediyor: 'Daha iyisi olamazdı'

Bombalamaya devam ediyor: 'Daha iyisi olamazdı'

Diğer Haberler

TV yayın akışı 23 Şubat 2021 Salı! Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV, TRT 1 yayın akışı...

23 Şubat 2021 Salı: TV yayın akışı...

Çukur ve Yasak Elma yarışı... 22 Şubat 2021 Pazartesi reyting sonuçları belli oldu mu? Dünkü reytingler açıklandı mı?

Hangi yapım birinci oldu?

Eşleri bulma konusunda ne kadar iyisiniz? Görsel zekanızı artıracak bir bulmaca!

Farklı olanı bul! Eşleştirmeyi ne kadar sürede yapabilirsiniz?

Pinokyo masalının arkasındaki hikaye ortaya çıktı! Pinokyo’nun gerçek hikayesi nedir?

Pinokyo masalında saklanan detay! Orijinalinde sonu bambaşka

Dünya tarihine geçen en büyük soygunların şoke edici gerçekleri!

Tarihin en büyük soygunları! Akıllara durgunluk veren planlar

İnsanlık tarihinin en korkunç deneylerinden bir tanesi: Rus Uyku Deneyi

Bu kadar acımasızı görülmedi! Dünyanın en korkutucu deneyi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.