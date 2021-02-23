Masumlar Apartmanı Neriman’ın gerçek hikayesi nedir? Madalyonun İçi kitabında Neriman nasıl anlatılıyor?

Başrollerinde Birkan Sokullu, Ezgi Mola, Farah Zeynep Abdullah ve Merve Dizdar’ın oynadığı Masumlar Apartmanı dizisi salı gecelerini adeta abluka altına aldı. Reyting listelerinde rakiplerine fark atmayı başaran yapımın konusu Gülseren Budayıcıoğlu’nun Madalyonun İçi kitabına dayanıyor. Senaryo hazırlanırken kitaptaki hikayenin temeline bağlı kalınan dizi bazı noktalarda romandan ayrılıyor. Özellikle Neriman karakteri kitap ve dizi arasında oldukça bir geçişli role sahiptir. Sizler için bu noktaları araştırdık... Çöp Ev hikayesinde Safiye, Gülben ve Neriman kardeşlerin hayatı konu alınıyor. 2003 yılında basılan bu kitap sonrasında yeniden düzenlendi ve hikaye 4 yıl sonrasına taşındı. Hikaye dizinin aksine Ankara’da geçiyor. Ankara’da hali vakti yerinde olan bir ailenin takıntılarını anlatan bölümler dizide de yerini aldı. Kitapta dizide anlatıldığı gibi büyük abla Safiye’nin temizlik hastalığı, ortaca kız kardeş Gülben’in altını ıslatması işleniyor. Bir de bu ikilinin kız kardeşleri Neriman’ın hikayesi göze çarpıyor. Masumlar Apartmanı dizisinin aksine kitapta Han ve İnci karakterleri bulunmuyor. Aile 3 kardeşten oluşuyor ve kızların annesinin travmatik bir dönem geçirmesinin nedeni de eşine erkek evlat verememesi olarak işleniyor. Kızları olduğu için kendisini güçsüz ve eşi tarafından sevilmeyecek bir insan olarak algılayan anneleri, kızlarıyla ilgilenmemeyi tercih ediyor. Aslında kitapta 7 kız kardeşlerinin olduğu ve diğer 4 tanesinin bakımsızlıktan öldüğüne dair bir detay yer alıyor.

Dizide en çok değiştirilen karakter aslında Neriman’dır. Neriman kitapta 27 yaşında ve çalışan genç bir kadındır. Ablası Gülben’in altına ıslatmasının 31 yaşına kadar devam etmesi üzerine küçük kardeş Neriman onu zorla doktora götürüyor. Kitapta Neriman’ın seansa girmesiyle beraber ailesinin hayat hikayesi ortaya çıkıyor. Olaylar aslında Gülben’in Gülseren Budayıcıoğlu’nun seansına gelmesiyle başlıyor. Safiye Gülben’in terapiye gitmesine büyük bir şiddetle karşı çıkmıştır. 1990’lu yıllarda işlenen hikayede Safiye 37, Gülben 31 ve Neriman 27 yaşındadır. Agrofobisi olduğu için Safiye uzun bir süre kliniğe gitmeyi reddetmiştir. Safiye’nin hastalığı ilk olarak 16 yaşında başlıyor. Kitapta kız kardeşlerin iyileşme süreci Neriman’ın bir çocukla görüşmesiyle başlıyor. Neriman’ın ilişkisinin ciddi boyutlara taşınmasından sonra ailesine kendisine istemeye geleceklerini söylüyor. Neriman’ın kız isteme töreni kıyametin başlangıcı oluyor. Neriman’ı istemeye geleceklerini duyan Safiye deliriyor ve evi temizleyebilmek için 2 ay sonrasına gün veriyor. 2 ay sonra gelen isteme gününde bir kez daha erteleme yaşanıyor ve isteme ancak 6 ay sonunda gerçekleşebiliyor. Kız isteme gününden sonra Safiye’nin anksiyete krizleri artıyor. Kız isteme merasimi sırasında Neriman’ın sevgilisi ve ailesi büyük bir problem karşılıyor ve aile adeta koşarcasına evden çıkıyor. Neriman ve sevgilisinin arası bozuluyor.