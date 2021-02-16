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Masumlar Apartmanı Safiye’nin Madayonun İçi kitabındaki gerçek hikayesi nedir? Masumlar Apartmanı Naci ölecek mi?

Seray Üstün Seray Üstün 16.02.2021 13:41 | Son Güncelleme:
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Masumlar Apartmanı Safiye’nin Madayonun İçi kitabındaki gerçek hikayesi nedir? Masumlar Apartmanı Naci ölecek mi?

Masumlar Apartmanı, Gülseren Budayıcıoğlu’nun Madalyonun İçi kitabında yer alan Çöp Ev hikayesinden uyarlanarak televizyonda izleyiciyle buluşuyor. Her salı gecesi TRT 1 ekranlarına gelen dizi reyting listelerini alt üst etmeyi başarıyor. Ancak kitapla dizi arasındaki farklar daha öncesinde Gülseren Budayıcıoğlu’nun romanını okuyanları şaşırtıyor. Sizler için orijinal hikaye ve dizi arasındaki farkları derledik...

Başrollerinde Birkan Sokullu, Ezgi Mola, Farah Zeynep Abdullah ve Merve Dizdar’ın oynadığı Masumlar Apartmanı dizisi salı gecelerini adeta abluka altına aldı. Reyting listelerinde rakiplerine fark atmayı başaran yapımın konusu Gülseren Budayıcıoğlu’nun Madalyonun İçi kitabına dayanıyor. Senaryo hazırlanırken kitaptaki hikayenin temeline bağlı kalınan dizi bazı noktalarda romandan ayrılıyor. Özellike Safiye karakteri kitap ve dizi arasında oldukça geçişli vie role sahiptir. Sizler için bu noktaları araştırdık...

Çöp Ev hikayesinde Safiye, Gülben ve Neriman kardeşlerin hayatı konu alınıyor. 2003 yılında basılan bu kitap sonrasında yeniden düzenlendi ve hikaye 4 yıl sonrasına taşındı. Hikaye dizinin aksine Ankara’da geçiyor. Ankara’da hali vakti yerinde olan bir ailenin takıntılarını anlatan bölümler dizide de yerini aldı. Kitapta dizide anlatıldığı gibi büyük abla Safiye’nin temizlik hastalığı, ortaca kız kardeş Gülben’in altını ıslatması işleniyor. Olaylar aslında Gülben’in Gülseren Budayıcıoğlu’nun seansına gelmesiyle başlıyor. Safiye Gülben’in terapiye gitmesine büyük bir şiddetle karşı çıkmıştır.

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1990’lu yıllarda işlenen hikayede Safiye 37, Gülben 31 ve Neriman 27 yaşındadır. Agrofobisi olduğu için Safiye uzun bir süre kliniğe gitmeyi reddetmiştir. Safiye’nin hastalığı ilk olarak 16 yaşında başlıyor. 37 yaşında olmasına rağmen Safiye’nin dillere desatn bir güzelliği vardır. Bakana bir daha baktıracak cinsten dikkat çekici olan Safiye’nin aurosu dikkat çekicidir. Safiye’nin ilk doktor ile temasa geçme aşaması ise Gülben’den sonra Neriman’ın da düzenli olarak seanslara gitmesiyle oluyor. Temizlik hastalığının ileri bir boyuta taşınmasıyla Neriman’ın ricasıyla doktor evlerine geliyor. Safiye ilk başta doktoru eve alamıyor ve kapının girişinde seansları başlatıyorlar. Kendi hikayesini anlatan Safiye’nin büyük travması Masumlar Apartmanı dizisinde Naci olarak isimlendirilen ancak orijinal kitapta Mehmet adındaki çocukluk aşkıdır.

Safiye ve Mehmet’in büyük aşkını Hasibe’nin öğrenmesi ve ikilinin görüşmelerini yasaklaması travmanın ilk fitili ateşliyor. Annesinin baskısını Mehmet ile paylaşan Safiye büyük aşkından ayrılıyor. Dizinin aksinen ikilinin arasında romantik mektuplaşmalar yaşanmıyor. Ayrılığın üzerinden aylar geçiyor ve Safiye’nin doğum günü oluyor. Mehmet anı olarak Safiye’ye bir hediye vermek istiyor. Tesadüfen o gün Safiye’nin annesi Hasibe’de okulun kapısında beliriyor. Mehmet’i elinde paketle görünce “Safiye” diye bağrıyor ve tam o sırada Mehmet arkasını dönüp bakıyor. Dikkati dağılan Mehmet’e otobüs çarpıyor. Mehmet orada ölüyor. Safiye o olaydan sonra annesinden şiddet görüyor ve o anda yaşadığı “uğursuzluk” hissine kapılıyor. Lise 2’de okuldan ayrılıyor ve annesine bakmaya başlıyor. Annesinin vefat etmesinden sonra Safiye kendini bambaşka bir noktaya taşıyor.

SPOILER İÇERİR!

masumlar apartmanı

Hikayenin detaylarına yer vermişken sonunu paylaşmasaydık olmazdı. Bu yüzden hikayenin finalini de getiriyoruz. Gülseren Budayıcıoğlu’nun bir seansında Neriman onu kendi evlerine davet ediyor. Doktor hanım kapının eşiğinde Safiye ile seanslara başlıyor. Gülben ve Safiye kullandığı ilaçlardan sonra iyileşme sürecine giriyor. 3 ay sonunda Safiye evden çıkarak doktorun kliniğine gitmeyi başarıyor. 1 yılın sonunda ise apartmanda yer alan bütün çöpler atılıyor. Gelelim mutlu sona... Neriman yıllar önce kendisini istemeye gelen sevgilisiyle evleniyor ve Can isminde bir çocukları oluyor. Safiye’nin hayatındaki en büyük amacı Can’ı iyi bir insan olarak yetişmek oluyor. Gülben de komşunun erkek kardeşiyle evleniyor. Safiye de kendisini gönüllü annelik kuruluşlarına adıyor.

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