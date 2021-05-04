Masumlar Apartmanı'na İpek Ayaz Kortunç da katıldı! Okşan karakteri ortalığı karıştıracak

Başrollerinde Birkan Sokullu, Farah Zeynep Abdullah, Ezgi Mola ve Merve Dizdar'ın yer aldığı Masumlar Apartmanı 4 Mayıs Salı akşamı yeni bölümüyle seyirciyle buluşacak. Dr. Gülseren Budayıcıoğlu'nun kitabından uyarlanan ve gerçek bir hikayeyi anlatan Masumlar Apartmanı'nın yeni bölümünde sürpriz bir isim de diziye dahil oluyor.

Daha önce 'Familya', 'Nefes Nefese', 'Kafa Doktoru' gibi dizilerde rol alan İpek Ayaz Kortunç, Masumlar Apartmanı dizisine katıldı.



Genç oyuncu, dizide Okşan karakterini canlandıracak.

"Lütfen ağzımızı bozmayalım!"

Masumlar Apartmanı 32. bölüm ön izlemesi yayında.#MasumlarApartmanı yeni bölümüyle bu akşam 20.00’de @trt1‘de. pic.twitter.com/CwdvDKBBSx — Masumlar Apartmanı Dizisi (@masumlarapt) May 4, 2021

YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Han, başındaki dertlerin hangi biriyle uğraşacağını bilemezken İnci’yle Barış arasındaki samimiyet karşısında çileden çıkar. Hikmet isteme hazırlıkları için herkesi seferber eder ve sonunda tüm aile toplanıp Memduh’un evine giderler. İnci’nin yeni işinin kutlama yemeğini fırsat bilen Gülben ve Neriman ise farklı planlar yapar. Ancak herkes dışardayken Hikmet’in gizlice yaptığı bir şey büyük bir krize yol açar. Bu kriz, Han’ın radikal bir karar almasıyla sonuçlanır. Han’ın emrivakisi, Safiye’yi delirme noktasına getirir. Naci ise tedavi konusunda Han’ın istediklerini yapacağını söyler. Ancak bir şartı vardır.



