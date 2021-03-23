Masumlar Apartmanı Naci'nin hastalığı ne? Naci nereye gitti?

TRT 1 ekranlarının fenomen dizisi Masumlar Apartmanı'nın Naci karakteri sosyal medyada gündem oldu. Ezgi Mola'nın canlandırdığı Safiye karakterinin sevgilisi olan Naci'nin hastalığının ne olduğu ise merak konusu haline geldi. Yakında öleceği düşünülen Naci'nin hastalığı ne? sorusu ise arama motorları üzerinden yoğun bir şekilde araştırılıyor. İşte, ayrıntılar...
MASUMLAR APARTMANI NACİ'NİN HASTALIĞI NE?
Masumlar Apartmanı Naci'nin hastalığının ne olduğu ile ilgili dizide henüz bir ayrıntıya yer verilmedi. Vücudunda meydana gelen kasılmalar ve yaşadığı uyuşukluk hissi izleyenler tarafından felç olarak değerlendirilmektedir. Naci'nin hastalığının ne olduğunun ise dizinin ilerleyen bölümlerinde açığa çıkacağı tahmin ediliyor.
MASUMLAR APARTMANI NACİ NEREYE GİTTİ?
TRT'nin sevilen dizisi Masumlar Apartmanı'nda Naci'nin ölümcül bir hastalığı olduğu düşünülüyor. Yeni bölümde Ankara'ya gitmek üzere trene binen Naci, Safiye'yi görünce trenden iniyor.
Safiye'nin kalmasını istemesinde rağmen gitmek istediğini söyleyen Naci son olarak tren bileti alırken görülmüştü. Ancak, Naci dizinin final sahnesinde geri döndü.
MASUMLAR APARTMANI DİZİSİNİN KONUSU NE?
Korumacı dedesi ve erkek kardeşiyle birlikte yaşayan İnci’nin hayatı, yaptığı bir kazayla değişiyor. İnci’nin karışacağı kazada onu Han ve büyük sırlarla dolu ailesi beklemektedir. Han’ın yaşamı takıntılarla dolu olan ablaları Safiye ve Gülben’in büyük korkusu ise kardeşlerini kaybetmektir. Aşk, İnci ve Han’ın her şeye rağmen birbirlerinden kopmasına engel olamaz ve evlenirler. Han'ın ailesi ile birlikte yaşamaya başlayan İnci için ise artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır.
MASUMLAR APARTMANI'NIN NACİSİ TANSEL ÖNGEL KİMDİR?
Tansel Öngel 24 Eylül 1976 yılında dünyaya gelmiştir. Kariyerine 2000 yılında Trabzon Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğünde başlayan Öngel hâlen İstanbul Devlet Tiyatrosu sanatçısıdır. Muhteşem Yüzyıl dizisinde 36 bölüm boyunca "Alvise Gritti" rolüne hayat veren Tansel Öngel, Yaz'ın Öyküsü adlı yaz ve gençlik dizisinde Yaz'ın babası Mert karakterini canlandırmıştır. Öngel şimdilerde Masumlar Apartmanı'nda Naci karakterini canlandırmaktadır.
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