Masumlar Apartmanı Naci'nin hastalığı ne? Naci nereye gitti?

TRT 1 ekranlarının fenomen dizisi Masumlar Apartmanı'nın Naci karakteri sosyal medyada gündem oldu. Ezgi Mola'nın canlandırdığı Safiye karakterinin sevgilisi olan Naci'nin hastalığının ne olduğu ise merak konusu haline geldi. Yakında öleceği düşünülen Naci'nin hastalığı ne? sorusu ise arama motorları üzerinden yoğun bir şekilde araştırılıyor. İşte, ayrıntılar...

MASUMLAR APARTMANI NACİ'NİN HASTALIĞI NE?

Masumlar Apartmanı Naci'nin hastalığının ne olduğu ile ilgili dizide henüz bir ayrıntıya yer verilmedi. Vücudunda meydana gelen kasılmalar ve yaşadığı uyuşukluk hissi izleyenler tarafından felç olarak değerlendirilmektedir. Naci'nin hastalığının ne olduğunun ise dizinin ilerleyen bölümlerinde açığa çıkacağı tahmin ediliyor.

MASUMLAR APARTMANI NACİ NEREYE GİTTİ?

TRT'nin sevilen dizisi Masumlar Apartmanı'nda Naci'nin ölümcül bir hastalığı olduğu düşünülüyor. Yeni bölümde Ankara'ya gitmek üzere trene binen Naci, Safiye'yi görünce trenden iniyor.

Safiye'nin kalmasını istemesinde rağmen gitmek istediğini söyleyen Naci son olarak tren bileti alırken görülmüştü. Ancak, Naci dizinin final sahnesinde geri döndü.