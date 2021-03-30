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Masumlar Apartmanı neden yok? Masumlar Apartmanı yeni bölüm ne zaman?

30.03.2021 21:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TRT 1 ekranlarının sevilen dizisi Masumlar Apartmanı her Salı akşamı izleyenler tarafından ilgi ile takip ediliyor. Oyuncu kadrosunda Ezgi Mola, Farah Zeynep Abdullah, Birkan Sokullu gibi sevilen oyuncuların yer aldığı Masumlar Apartmanı 30 Mart Salı günü ekranlara gelmedi. Diziyi yakından takip edenler ise Masumlar Apartmanı neden yok? sorusuna yanıt aramaya başladı. İşte, ayrıntılar...

Masumlar Apartmanı neden yok? Masumlar Apartmanı yeni bölüm ne zaman?

Masumlar Apartmanı neden yok? dizinin yeni bölümünü bekleyenler tarafından merak ediliyor. TRT 1 ekranlarında her Salı izleyenler tarafından ilgi ile takip edilen Masumlar Apartmanı dizisinin yeni bölümü bekleniyor. Kanal tarafından yapılan açıklamada Masumlar Apartmanı dizisinin neden olmadığına ilişkin bilgi verildi. İşte, ayrıntılar...

MASUMLAR APARTMANI NEDEN YOK?

TRT 1 ekranlarında Masumlar Apartmanı yayın gününde 'Rafadan Tayfa Göbeklitepe' filmi ekrana geldi.

TRT 1 ve Masumlar Apartmanı'nın sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, "Masumlar Apartmanı’na en masum gerekçeyle bir hafta ara. Gelen yoğun talep üzerine A Milli Futbol Takımımızın Letonya mücadelesi TRT 1 ekranında olacak" bilgisi verildi.

Ekran Resmi 2021-03-30 21.02.35

MASUMLAR APARTMANI DİZİSİNİN KONUSU NE?

Korumacı dedesi ve erkek kardeşiyle birlikte yaşayan İnci’nin hayatı, yaptığı bir kazayla değişiyor. İnci’nin karışacağı kazada onu Han ve büyük sırlarla dolu ailesi beklemektedir. Han’ın yaşamı takıntılarla dolu olan ablaları Safiye ve Gülben’in büyük korkusu ise kardeşlerini kaybetmektir. Aşk, İnci ve Han’ın her şeye rağmen birbirlerinden kopmasına engel olamaz ve evlenirler. Han'ın ailesi ile birlikte yaşamaya başlayan İnci için ise artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır.

MASUMLAR APARTMANI OYUNCU KADROSU

Birkan Sokullu
Farah Zeynep Abdullah
Ezgi Mola
Merve Dizdar
Atilla Şendil
Esra Ruşan
Tansel Öngel
Metin Coşkun
Uğur Uzunel
Gizem Katmer
Emir Özden
Barış Bağcı
Açelya Devrim Yılhan
Ceren Yüksekkaya

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Anahtar Kelimeler:
TRT 1 Masumlar Apartmanı dizisi
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