Masumlar Apartmanı neden yok? Masumlar Apartmanı yeni bölüm ne zaman?

Masumlar Apartmanı neden yok? dizinin yeni bölümünü bekleyenler tarafından merak ediliyor. TRT 1 ekranlarında her Salı izleyenler tarafından ilgi ile takip edilen Masumlar Apartmanı dizisinin yeni bölümü bekleniyor. Kanal tarafından yapılan açıklamada Masumlar Apartmanı dizisinin neden olmadığına ilişkin bilgi verildi. İşte, ayrıntılar...

MASUMLAR APARTMANI NEDEN YOK?

TRT 1 ekranlarında Masumlar Apartmanı yayın gününde 'Rafadan Tayfa Göbeklitepe' filmi ekrana geldi.

TRT 1 ve Masumlar Apartmanı'nın sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, "Masumlar Apartmanı’na en masum gerekçeyle bir hafta ara. Gelen yoğun talep üzerine A Milli Futbol Takımımızın Letonya mücadelesi TRT 1 ekranında olacak" bilgisi verildi.

MASUMLAR APARTMANI DİZİSİNİN KONUSU NE?

Korumacı dedesi ve erkek kardeşiyle birlikte yaşayan İnci’nin hayatı, yaptığı bir kazayla değişiyor. İnci’nin karışacağı kazada onu Han ve büyük sırlarla dolu ailesi beklemektedir. Han’ın yaşamı takıntılarla dolu olan ablaları Safiye ve Gülben’in büyük korkusu ise kardeşlerini kaybetmektir. Aşk, İnci ve Han’ın her şeye rağmen birbirlerinden kopmasına engel olamaz ve evlenirler. Han'ın ailesi ile birlikte yaşamaya başlayan İnci için ise artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır.

MASUMLAR APARTMANI OYUNCU KADROSU

Birkan Sokullu

Farah Zeynep Abdullah

Ezgi Mola

Merve Dizdar

Atilla Şendil

Esra Ruşan

Tansel Öngel

Metin Coşkun

Uğur Uzunel

Gizem Katmer

Emir Özden

Barış Bağcı

Açelya Devrim Yılhan

Ceren Yüksekkaya

