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Masumlar Apartmanı 38. bölüm fragmanı yayınlandı! Han eve geri dönüyor

13.09.2021 12:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

14 Eylül salı akşamı, ikinci sezonuyla izleyiciyle buluşmaya hazırlanan Masumlar Apartmanı dizisinin 38. bölüm 1. fragmanı yayınlandı. Yeni bölümde Safiye'nin hastalığının daha da arttığı ve İnci'nin ölümüyle sarsılıp akıl hastanesine yatırılan Han'ın eve geri döndüğü görülüyor.

Masumlar Apartmanı 38. bölüm fragmanı yayınlandı! Han eve geri dönüyor

Başrollerini Ezgi Mola, Birkan Sokullu, Merve Dizdar gibi isimlerin paylaştığı Masumlar Apartmanı dizisi, ikinci sezonun ilk bölümüyle ekranlara gelmeye hazırlanıyor. 14 Eylül salı akşamı yeni bölümü yayınlanacak olan dizinin, 38. bölüm 1. fragmanı yayınlandı.

Masumlar Apartmanı'nın 38. bölüm fragmanı izle! Han eve geri dönüyor

DERENOĞLU AİLESİ ZOR DURUMDA

Geçtiğimiz sezon eşi İnci'nin ölümüyle ağır darbe alan Han, akıl hastanesine yatırılmıştı. Yeni sezonda, Han'ın uzun bir süredir ailesiyle yaşadığı eve dönmemesi, Safiye'nin takıntılarında ciddi bir sıçrama yaratırken, evin iyice savaş alanına döndüğü görülüyor. Ailesi zor durumda olan Han'ın eve geri dönmesiyle, hikayenin seyrinin nasıl gelişeceği ise merak konusu oldu.

Masumlar Apartmanı'nın 38. bölüm fragmanı izle! Han eve geri dönüyor

MASUMLAR APARTMANI DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Derenoğlu ailesi, geçmişten gelen travmalarla yüklü bir ailedir. Aile üyeleri Gülben ve Safiye, obsesif davranışları olan iki kardeştir. Gülben ve Safiye'nin erkek kardeşleri Han ise hayattaki tek amacını ailesini korumak olarak görmektedir. Ancak Han'ın, korumacı dedesiyle yaşayan ve kendisi gibi çocukluk travmaları olan İnci ile tanışması hayatını değiştirecektir. Derenoğlu ailesi, iyileşme umuduyla çıktıkları bu yolculukta, zaman zaman kontrolü kaybederek çaresiz bir bekleyişe hapsolurlar.

Masumlar Apartmanı'nın 38. bölüm fragmanı izle! Han eve geri dönüyor

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Masumlar Apartmanı dizisi Birkan Sokullu Ezgi Mola Melisa Şenolsun Merve Dizdar
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