Masumlar Apartmanı 38. bölüm fragmanı yayınlandı! Han eve geri dönüyor

Başrollerini Ezgi Mola, Birkan Sokullu, Merve Dizdar gibi isimlerin paylaştığı Masumlar Apartmanı dizisi, ikinci sezonun ilk bölümüyle ekranlara gelmeye hazırlanıyor. 14 Eylül salı akşamı yeni bölümü yayınlanacak olan dizinin, 38. bölüm 1. fragmanı yayınlandı.

DERENOĞLU AİLESİ ZOR DURUMDA

Geçtiğimiz sezon eşi İnci'nin ölümüyle ağır darbe alan Han, akıl hastanesine yatırılmıştı. Yeni sezonda, Han'ın uzun bir süredir ailesiyle yaşadığı eve dönmemesi, Safiye'nin takıntılarında ciddi bir sıçrama yaratırken, evin iyice savaş alanına döndüğü görülüyor. Ailesi zor durumda olan Han'ın eve geri dönmesiyle, hikayenin seyrinin nasıl gelişeceği ise merak konusu oldu.

MASUMLAR APARTMANI DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Derenoğlu ailesi, geçmişten gelen travmalarla yüklü bir ailedir. Aile üyeleri Gülben ve Safiye, obsesif davranışları olan iki kardeştir. Gülben ve Safiye'nin erkek kardeşleri Han ise hayattaki tek amacını ailesini korumak olarak görmektedir. Ancak Han'ın, korumacı dedesiyle yaşayan ve kendisi gibi çocukluk travmaları olan İnci ile tanışması hayatını değiştirecektir. Derenoğlu ailesi, iyileşme umuduyla çıktıkları bu yolculukta, zaman zaman kontrolü kaybederek çaresiz bir bekleyişe hapsolurlar.





