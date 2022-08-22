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Masumlar Apartmanı'nın Gülben'i Merve Dizdar'dan yeni dizi

22.08.2022 15:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Masumlar Apartmanı” dizisindeki performansıyla kendisine hayran bırakan Merve Dizdar, en çok teklif alan oyuncuların başında geliyor. Başarılı oyuncu yakında yeni bir dizide başrol oynamaya hazırlanıyor.

Masumlar Apartmanı'nın Gülben'i Merve Dizdar'dan yeni dizi

Merve Dizdar'ın hayarnlarını sevindirecek haber geldi! blutv’de yayınlanacak olan diziyi Yunus Ozan Korkut, Mustafa Memişoğlu’yla beraber yazıyor. Çekimleri ekim ayında Adana’da başlayacak olan dizide Merve Dizdar “Tansu” rolüne hayat verecek. Üç başrollü dizinin diğer oyuncusu ise Berkay Ateş…

Yunus Ozan Korkut’un aynı zamanda yöneteceği dizinin yapımcılığını 7 yıl çalıştığı Ay Yapım’dan ayrılan ve FARO adlı oluşuma ortak olan Yamaç Okur üstleniyor. Okur geçen ay yaptığı paylaşımda “FARO macerası yakında başlıyor. Filmler ve dizilerle dolu dolu 7 yıl Ay Yapım, 8 yıl Bulut Film yolculuğundan sonra yapımcılığa ortaklarından birisi olduğum FARO bünyesinde devam edeceğim. Televizyon, dijital ve sinemada nitelikli özel işler üretmeye devam edeceğiz” açıklamasını yapmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Merve Dizdar masumlar apartmanı
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