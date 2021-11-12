Masumlar Apartmanı'nın Gülben'i Merve Dizdar'ın dansı sosyal medyada olay oldu!

TRT 1 ekranlarının iddialı dizisi Masumlar Apartmanı'nda hayat verdiği Gülben karakteriyle büyük beğeni toplayan Merve Dizdar, rol arkadaşı Selim Can Yalçın ile dans ettiği anları, Instagram hesabından takipçileriyle paylaştı.

Reytinglerde istenilen hedefe ulaşamayan Masumlar Apartmanı dizisinde, bazı oyuncu değişiklikleri yaşanacağı öne sürülüyor.

İkinci sezonda diziye Rüya karakteriyle dahil olan Melisa Şenolsun'un ayrılığı konuşurken, Ceylan rolüyle kadroya katılan Aslıhan Gürbüz'ün reytinglere olan etkisi ise merak ediliyor.



