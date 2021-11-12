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  4. Masumlar Apartmanı'nın Gülben'i Merve Dizdar'ın dansı sosyal medyada olay oldu!

Masumlar Apartmanı'nın Gülben'i Merve Dizdar'ın dansı sosyal medyada olay oldu!

12.11.2021 09:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Masumlar Apartmanı dizisinin başarılı oyuncuları Merve dizdar ve Selim Can Yalçın'ın ilginç dansı, sosyal medyada olay oldu.

TRT 1 ekranlarının iddialı dizisi Masumlar Apartmanı'nda hayat verdiği Gülben karakteriyle büyük beğeni toplayan Merve Dizdar, rol arkadaşı Selim Can Yalçın ile dans ettiği anları, Instagram hesabından takipçileriyle paylaştı.

Masumlar Apartmanı'nın Gülben'i Merve Dizdar'ın dansı sosyal medyada olay oldu!

Reytinglerde istenilen hedefe ulaşamayan Masumlar Apartmanı dizisinde, bazı oyuncu değişiklikleri yaşanacağı öne sürülüyor.

Masumlar Apartmanı'nın Gülben'i Merve Dizdar'ın dansı sosyal medyada olay oldu!

İkinci sezonda diziye Rüya karakteriyle dahil olan Melisa Şenolsun'un ayrılığı konuşurken, Ceylan rolüyle kadroya katılan Aslıhan Gürbüz'ün reytinglere olan etkisi ise merak ediliyor.

Masumlar Apartmanı'nın Gülben'i Merve Dizdar'ın dansı sosyal medyada olay oldu!


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Anahtar Kelimeler:
TRT 1 Masumlar Apartmanı dizisi Merve Dizdar Selim Can Yalçın
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