Masumlar Apartmanı’nın Gülben’i Merve Dizdar kapak kızı oldu

Masumlar Apartmanı dizisinde hayat verdiği Gülben karakteriyle dikkat çeken ve şu sıralar Netflix'te yer alacak Erşan Kuneri dizisinin çekimlerine devam eden Merve Dizdar, Women’s Shine Magazine için objektif karşısına geçti.

Samimi açıklamalarda bulunan oyuncu "Oldukça pozitif, enerjik ve doğal bir havan var. Hep böyle miydin? Kendini iyi hissetmediğin zamanlar olduğunda nasıl motive oluyorsun?" sorusuna "Evet, hep böyleydim. Olduğumdan daha farklı görünmem. Genelde enerjiğimdir. Lakin Yengeç burcuyum ben. Anında melankoliye bağlayabilirim fakat her zaman oradan bir çıkış noktası bulurum. Günün sonunda kendime inanmaktan da vazgeçmem." yanıtını verdi.



