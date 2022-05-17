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Masumlar Apartmanı'nın Gülben'i Merve Dizdar rolünün hakkını verdi! Meğer travmatik gerçek yansıtılandan daha farklıymış: Annesi ateşle yakmış!

17.05.2022 15:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Masumlar Apartmanı'nın Gülben'i Merve Dizdar, büyük finale 2 bölüm kala oyunculuk performansıyla adından söz ettirmeye devam ediyor. Gülseren Budayıcıoğlu'nun kitabından uyarlanan dizinin yeni bölümünde Safiye, Gülben, Han ve Neriman; babaları Hikmet'in ölümünün yasını yaşayacaklar. Acılarla dolu travmatik bir geçmişi ve neredeyse dört duvar arasında geçip giden bir hayat hikayesini işleyen dizide Merve Dizdar'ın canlandırdığı Gülben karakterine ilişkin bir detay ise duyanların kanını dondurdu.

Masumlar Apartmanı'nın Gülben'i Merve Dizdar rolünün hakkını verdi! Meğer travmatik gerçek yansıtılandan daha farklıymış: Annesi ateşle yakmış!

Masumlar Apartmanı'nın Gülben'i Merve Dizdar, Gülseren Budayıcıoğlu’nun Madalyonun İçi kitabında yer alan Çöp Ev hikayesinden uyarlanarak televizyona aktarılan Masumlar Apartmanı dizisindeki performansıyla izleyenleri adeta büyülüyor.

MASUMLAR APARTMANI OYUNCULARININ BURUK SEVİNCİ

İlk bölümüyle 2022 yılının Eylül ayında TRT 1 izleyicisiyle buluşan Masumlar Apartmanı dizisinde canlandırdıkları karakterle büyük beğeni toplayan Ezgi Mola, Birkan Sokullu, Merve Dizdar ve Gizem Katmer şu sıralar buruk bir sevinç yaşıyor.

Masumlar Apartmanı'nın Gülben'i Merve Dizdar rolünün hakkını verdi! Meğer travmatik gerçek yansıtılandan daha farklıymış: Annesi ateşle yakmış!

MASUMLAR APARTMANI'NDA BÜYÜK FİNALE ADIM ADIM

İzleyicinin severek izlediği ve her bölümünü iple çektiği Masumlar Apartmanı'nda son 2 bölüme gelindi. Dizinin büyük finali ve obsesif kompulsif bozukluğu olan Safiye'nin hikayenin sonunda nasıl olacağı merak konusu oldu.

Masumlar Apartmanı'nın Gülben'i Merve Dizdar rolünün hakkını verdi! Meğer travmatik gerçek yansıtılandan daha farklıymış: Annesi ateşle yakmış!

Aynı evde babaları ile birlikte yaşayan 3 kız, dört kardeşin psikolojik durumunu işleyen 2 sezonluk dizi, biraz ağır ilerlese de izleyici ekrana kilitlemeyei başardı. Anneleri Hasibe'nin sevgisiz bir ortamda büyüdükten sonra evlilik yapması, eşi tarafından yeterli ilgiyi görememesi ve çocuklarına despot davranması; Safiye, Gülben, Han ve Neriman'da derin yaralara neden olurken, yıllar sonra yaşadığı sorunlardan kurtulmak için ilk adımı atmaya karar veren Gülben bu konuda ailede gülen ilk taraf oldu.

Masumlar Apartmanı'nın Gülben'i Merve Dizdar rolünün hakkını verdi! Meğer travmatik gerçek yansıtılandan daha farklıymış: Annesi ateşle yakmış!

MASUMLAR APARTMANI'NDA HİKMET SON YOLCULUĞUNA UĞURLANIYOR

Ablasının iyileşmesi için de harekete geçen Gülben, psikayrist Manolya'yı eve getirip Safiye'nin etrafına ve en önemlisi de kendisine ördüğü duvarları yavaş yavaş yıkmasını sağladı.

Masumlar Apartmanı'nın Gülben'i Merve Dizdar rolünün hakkını verdi! Meğer travmatik gerçek yansıtılandan daha farklıymış: Annesi ateşle yakmış!

Hikayede sona yaklaşılırken üst kattaki çöp evi boşaltan Safiye, Gülben ve Han, babaları Hikmet'in ölümüyle yıkılsa da onun nasihatlerini hiçbir zaman kulak arkası etmemeye kararlı olduklarını vurguluyorlar.

Masumlar Apartmanı'nın Gülben'i Merve Dizdar rolünün hakkını verdi! Meğer travmatik gerçek yansıtılandan daha farklıymış: Annesi ateşle yakmış!

Han yeni bölümde babası Hikmet'i, tıpkı Hikmet'in yıllar önce oğlu Ömer'i toprağa verdiği gibi son yolculuğuna uğurluyor. Safiye, Gülben ve Neriman'ın yaşadığı hüzün gözlerinden okunsa da yaralarını sevgi ile sarmayı başarıyorlar.

Masumlar Apartmanı dizisinin finalinin Gülseren Budayıcıoğlu’nun Madalyonun İçi kitabında yer alan Çöp Ev hikayesine sadık kalınarak güzel biteceği ön görülüyor.

Masumlar Apartmanı'nın Gülben'i Merve Dizdar rolünün hakkını verdi! Meğer travmatik gerçek yansıtılandan daha farklıymış: Annesi ateşle yakmış!

MERVE DİZDAR ROLÜNÜN HAKKINI VERDİ

Ezgi Mola, Birkan Sokullu, Merve Dizdar ve Gizem Katmer oyunculuk performansları ile rollerinin hakkını vermeye devam ediyorlar.

GÜLBEN'E ANNESİNDEN KAN DONDURAN EZİYET

Merve Dizdar'ın hayat verdiği Gülben'in orijinal hikayesi ise kan donduran cinsten. Ünlü oyuncunun bu durumu bilerek oynaması ve yaşanılan travmayı en iyi şekilde yansıtması takdirle karşılanıyor.

Masumlar Apartmanı'nın Gülben'i Merve Dizdar rolünün hakkını verdi! Meğer travmatik gerçek yansıtılandan daha farklıymış: Annesi ateşle yakmış!

Orijinal hikeyeye göre; Gülben’in altına ıslatmasının en büyük nedeni; küçükken altını ıslattığında annesinin cinsel organını ateşle yakması. Büyük bir travma yaşayan Gülben yıllarca bu sorunla baş etmek durumunda kalıyor.

Masumlar Apartmanı'nın Gülben'i Merve Dizdar rolünün hakkını verdi! Meğer travmatik gerçek yansıtılandan daha farklıymış: Annesi ateşle yakmış!

Öte yandan dizi ile orijinal hikaye arasındaki farklar daha öncesinde Gülseren Budayıcıoğlu’nun romanını okuyanları şaşırtmaya devam etse de Masumlar Apartmanı'nın daha uzun bir süre, bu dönemin en güzel işlerinden biri olarak anılacağı düşünülüyor.

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Masumlar Apartmanı dizisi Birkan Sokullu Ezgi Mola Merve Dizdar
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