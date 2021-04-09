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  4. Masumlar Apartmanı’nın Han’ı Birkan Sokullu yorumsuz paylaştı

Masumlar Apartmanı’nın Han’ı Birkan Sokullu yorumsuz paylaştı

09.04.2021 20:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TRT 1 ekranlarında yayınlanan Masumlar Apartmanı dizisindeki Han karakteriyle ekranda fırtına gibi esen Birkan Sokullu, diziyle birlikte hayran sayısını ikiye katladı. Sosyal medyaya mesafeli duran başarılı oyuncu yeni fotoğraf paylaştı.

Masumlar Apartmanı’nın Han’ı Birkan Sokullu yorumsuz paylaştı

Birkan Sokullu, Masumlar Apartmanı dizisinin Han’ı olarak gündemden hiç düşmüyor. Her bölüm izleyiciyi şaşırtan yeni sırları meydana çıkan Han olarak Birkan Sokullu harikalar yaratıyor. Sosyal medyaya mesafeli olan Birkan Sokullu, arada hayranlarına sürpriz yapmayı ihmal etmiyor.

birkansokullu

Birkan Sokullu, yorumsuz olarak paylaştığı yeni fotoğrafına hayranları beğeni yağdırdı. Birkan Sokullu'nun fotoğrafını beğenenler arasında dizide kız kardeşi Gülben’i canlandıran Merve Dizdar da var.

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Anahtar Kelimeler:
Masumlar Apartmanı dizisi Birkan Sokullu
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