Masumlar Apartmanı’nın Han’ı Birkan Sokullu yorumsuz paylaştı

Birkan Sokullu, Masumlar Apartmanı dizisinin Han’ı olarak gündemden hiç düşmüyor. Her bölüm izleyiciyi şaşırtan yeni sırları meydana çıkan Han olarak Birkan Sokullu harikalar yaratıyor. Sosyal medyaya mesafeli olan Birkan Sokullu, arada hayranlarına sürpriz yapmayı ihmal etmiyor.

Birkan Sokullu, yorumsuz olarak paylaştığı yeni fotoğrafına hayranları beğeni yağdırdı. Birkan Sokullu'nun fotoğrafını beğenenler arasında dizide kız kardeşi Gülben’i canlandıran Merve Dizdar da var.

