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Masumlar Apartmanı’nın İnci’si Farah Zeynep Abdullah’tan eskiye gönderme! ‘Öyle Bir Geçer Zaman Ki...’

25.10.2020 14:53 | Son Güncelleme:
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Masumlar Apartmanı’nın İnci’si Farah Zeynep Abdullah’tan eskiye gönderme! ‘Öyle Bir Geçer Zaman Ki...’

TRT 1 ekranlarına gelen Masumlar Apartmanı dizisinde İnci karakterine hayat veren Farah Zeynep Abdullah, sosyal medya paylaşımıyla eski günleri yad etti. Güzel oyuncu yıllar önce ekranlara gelen Öyle Bir Geçer Zaman Ki dizisindeki rol arkadaşlarıyla buluştu. Oyuncuların eğlenceli pozları beğeni topladı.

Salı gecelerinin reyting rekorları kıran dizisi Masumlar Apartmanı’nın başrol oyuncu Farah Zeynep Abdullah hayranlarını yıllar öncesine götürdü. Ekran kariyerine 2010 yılında Kanal D’de yayınlanan Öyle Bir Geçer Zaman Ki dizisindeki Aylin rolüyle paylaşan ünlü sanatçı sevenleri gülümsetecek bir kareye imza attı. Geçen 10 yılın ardından oyuncuların yeniden bir araya gelmesi sevenleri mutlu etmeyi başardı.

YILLAR SONRA YENİDEN BİR ARADA

öyle bir geçer zamanki

Sosyal medya hesaplarını aktif bir şekilde kullanan isimler arasında yer alan yıldız sanatçı yıllar sonra eski rol arkadaşları Salih Bademci ve Çağrı Yıldız Atiksoy’la buluştu. Sevilen oyunculara Öyle Bir Geçer Zaman Ki dizisinin yönetmeni Zeynep Günay Tan ve görüntü yönetmeni Deniz Koloş da eşlik etti. Büyük buluşmada çekilen fotoğrafalrı Farah Zeynep Abdullah, “Öyle Bir Geçer Zaman Ki... Daha ne yazayım?” notuyla paylaştı.

öyle bir geçer zamanki2

Bir döneme damga vuran dizinin oyuncularının keyifli hallerine ise Öyle Bir Geçer Zaman Ki dizisinin başrol oyuncularından Ayça Bingöl’ün yorumu damga vurdu. Ünlü sanatçı eski ekip arkadaşlarına, “Canlarım” yorumuyla seslendi.

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