Masumlar Apartmanı'nın Naci'si Tansel Öngel, Mavera dizisiyle ekrana dönüyor!

Masumlar Apartmanı’ndan ayrılıp ayrılmadığı tartışma konusu olan Tansel Öngel, TRT'nin Ramazan ayına özel dizisi Mavera'da başrol oynayacak. Öngel dizide Hâce Ahmed Yesevi’nin (Korel Cezayirli) çocukluk arkadaşı ve en yakın dostu olan Mahmud’u canlandıracak.

Mutasavvıf ve şair Ahmed Yesevi ile Alperenlerin destansı hikayesini konu edinen dizi, 12 Nisan’da başlayacak. Ramazan ayı boyunca her gün saat 23.45’de TRT 1'de ekrana gelecek olan Mavera dizisi, Yusuf Hemedani tarafından Bağdat’a gönderilen Yesevi’nin Bağdat’ta verdiği dirlik ve beraberliğin mücadelesini ele alıyor.

MAVERA DİZİSİ KONUSU

Yönetmenliğini Doğan Ümit Karaca’nın üstlendiği, tarihteki ilk Alperenlerin hikayesi Mavera, Yusuf Hemedani tarafından Bağdat’a gönderilen Hace Ahmed Yesevi’nin o dönem adeta küçük bir dünya olan Bağdat’ta verdiği dirlik ve beraberlik dersinin mücadelesini konu alıyor.

MAVERA DİZİSİ OYUNCULARI

Uygarlığımızın büyük ışığı Hace Ahmet Yesevi’nin verdiği büyük mücadeleyi anlatan Mavera dizisinin oyuncu kadrosunda; Korel Cezayirli, Görkem Sevindik, Tansel Öngel, Sinan Tuzcu, Hasan Küçükçetin, Ferit Kaya, Adrian Can, Evren Erler, Mehmet Korhan Fırat, Nusret Çetinel, Erdem Ergüney, Nur Berfin Çiroğlu, Dilara Yeşilyaprak, Recep Usta, Sedat Mert, Muharrem Özcan, Demircan Kaçel, Handan Yıldırım, Haydar Köyel, Atilla Öner, Arben Akış, Volkan Uygun, Alper Türedi, Şükran Karanlık, Alkan Kızılırmak ve Zara rol alıyor.



“Mavera” 12 Nisan’dan itibaren Ramazan ayı boyunca hafta içi her gün saat 23.45’de TRT 1’de.şş

