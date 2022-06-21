Masumlar Apartmanı'nın Neriman'ı Gizem Katmer evlendi! Göz kamaştırdı

Başrollerini Ezgi Mola, Birkan Sokullu ve Merve Dizdar'ın paylaştığı ve geçtiğimiz haftalarda final yapan 'Masumlar Apartmanı' adlı dizide rol alan Gizem Katmer, bir süredir sanat yönetmeni Güçlü Aydoğdu ile aşk yaşıyordu. Çiftten güzel haber geldi.

DÜĞÜNDEN İLK KARELER

Geçtiğimiz ay aile arasında yapılan bir tören ile nişanlanan ünlü çiftten Katmer, bu özel gününden fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaşmıştı. Gizem Katmer ile Güçlü Aydoğdu, dün aileleri ve arkadaşlarının katıldığı törenle evlendi. Mutluluğa "evet" diyen çiftin düğününden ilk kareler sosyal medyada büyük ilgi gördü.



"AY BENİM GÜZELİM"

'Masumlar Apartmanı'nda 'Safiye' karakteriyle Gizem Katmer'in ablasını canlandıran Ezgi Mola'dan dikkat çeken bir paylaşım geldi. Katmer'in gelinlikli pozunu paylaşan Ezgi Mola, "Ay benim güzelim. Gizem Katmer'im bugün evleniyor. Çok güzelsin canım Gizem" notunu düştü.

