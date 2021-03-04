Masumlar Apartmanı’nın Safiye'si Ezgi Mola kapak kızı oldu

TRT 1 ekranlarında yayınlanan Masumlar Apartmanı dizisiyle 8 yıl ara verdiği dizilere fırtına gibi bir giriş yapan Ezgi Mola, bir dergi için poz verdi. Ezgi Mola, başrolünü Merve Dizdar, Birkan Sokullu ve Farah Zeynep Abdullah ile paylaştıkları Masumlar Apartmanı dizisinin Safiye’si olarak çok konuşuluyor.

Ekranda olmadığı dönemlerde de etkin bir şekilde kullandığı sosyal medya ile hayranlarının ilgiyle takip ettiği bir isim olan Ezgi Mola, Masumlar Apartmanı dizisindeki Safiye karakteri ile izleyicilerin takdirini topluyor.

Ezgi Mola’nın bir süredir hayli zayıfladığı da son fotoğraflarında daha çok ortaya çıktı. Oyuncu, BeStyle Magazin dergisinin Mart sayısına kapak oldu.

Ezgi Mola, derginin yeni çıkan sayısından bazı görselleri de instagram sayfasından paylaştı. Oyuncunun kapak kızı olduğu dergideki pozları, “Safiye’den eser kalmamış!” dedirtti adeta…

Ezgi Mola’nın canlandırdığı Safiye karakteri gibi kendisinin de temizlik konusunda çok titiz olduğu biliniyor. Ezgi Mola, bu durum için de “Takıntılı olmadığım kesin ama titizliğimle yıllardır dalga geçilir” diyerek konuyu özetliyor…

