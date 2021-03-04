MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Masumlar Apartmanı’nın Safiye'si Ezgi Mola kapak kızı oldu

Masumlar Apartmanı’nın Safiye'si Ezgi Mola kapak kızı oldu

04.03.2021 10:23 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Masumlar Apartmanı’nın Safiye'si Ezgi Mola kapak kızı oldu

Masumlar Apartmanı dizisiyle adeta fırtına gibi esen Ezgi Mola, bir dergiye verdiği pozlarla gündeme geldi. 8 yıl ekranlara ara veren başarılı oyuncu verdiği röportajda, Safiye kadar olmasa da titiz olduğunu dile getirdi.

TRT 1 ekranlarında yayınlanan Masumlar Apartmanı dizisiyle 8 yıl ara verdiği dizilere fırtına gibi bir giriş yapan Ezgi Mola, bir dergi için poz verdi. Ezgi Mola, başrolünü Merve Dizdar, Birkan Sokullu ve Farah Zeynep Abdullah ile paylaştıkları Masumlar Apartmanı dizisinin Safiye’si olarak çok konuşuluyor.

a

Ekranda olmadığı dönemlerde de etkin bir şekilde kullandığı sosyal medya ile hayranlarının ilgiyle takip ettiği bir isim olan Ezgi Mola, Masumlar Apartmanı dizisindeki Safiye karakteri ile izleyicilerin takdirini topluyor.

b

Ezgi Mola’nın bir süredir hayli zayıfladığı da son fotoğraflarında daha çok ortaya çıktı. Oyuncu, BeStyle Magazin dergisinin Mart sayısına kapak oldu.

c

Ezgi Mola, derginin yeni çıkan sayısından bazı görselleri de instagram sayfasından paylaştı. Oyuncunun kapak kızı olduğu dergideki pozları, “Safiye’den eser kalmamış!” dedirtti adeta…

d

Ezgi Mola’nın canlandırdığı Safiye karakteri gibi kendisinin de temizlik konusunda çok titiz olduğu biliniyor. Ezgi Mola, bu durum için de “Takıntılı olmadığım kesin ama titizliğimle yıllardır dalga geçilir” diyerek konuyu özetliyor…

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kamp planı yapanlar için hayat kurtaran önerilerKamp planı yapanlar için hayat kurtaran öneriler
Paylaşımları olay oluyor! Annesinden açıklama geldiPaylaşımları olay oluyor! Annesinden açıklama geldi
Akıllardaki The Walking Dead sorusu yanıtlandıAkıllardaki The Walking Dead sorusu yanıtlandı
Anahtar Kelimeler:
Masumlar Apartmanı dizisi Ezgi Mola
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Şubat'ta denize girdi; göğüs uçları olay oldu

Şubat'ta denize girdi; göğüs uçları olay oldu

Netflix, ünlü dolandırıcıya 320 bin dolar ödedi

Netflix, ünlü dolandırıcıya 320 bin dolar ödedi

Nusret'le poz verdi! Süper minisi olay

Nusret'le poz verdi! Süper minisi olay

Duş alırken paylaştı! Tepki çekti

Duş alırken paylaştı! Tepki çekti

Diğer Haberler

Şarkıcı Lara dikişli dudaklarını paylaştı! 'Sonunda küçüldü'

30 dikişli dudaklarını paylaştı!

Azeri kızı Günel son haliyle şaşırttı! Bambaşka biri oldu

Son hali şoke etti! Bambaşka biri oldu

Rihanna Savage X Fenty'nin yeni koleksiyonunu tanıttı

İç çamaşırları iş için giydi! Pozlara beğeni yağdı

Defne Samyeli kızlarının kıyafetiyle ilgili konuştu! 'Kime ve neye göre dekolte?'

Paylaşımları olay oluyor! Annesinden açıklama geldi

Biri Playboy güzeli diğeri bankacı: Miss BumBum 2021'in ilk adayları belli oldu!

Miss BumBum adayı! 'Popomla para kazanmak için...'

Survivor Aycan Yanaç merak edilenleri açıkladı! 'Hiç regl olmuyorduk'

Regl, ağda ve iç çamaşırı detayı... Her şeyi anlattı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.