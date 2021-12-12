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Masumlar Apartmanı’nın Safiye’si Ezgi Mola, New York’tan paylaştı

12.12.2021 01:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Masumlar Apartmanı dizisiyle uzun süre ara verdiği televizyona hızlı bir giriş yapan Ezgi Mola, New York’ta bu sene 18’incisi gerçekleşen New York Türk Film Festivali'ne katıldı. Ezgi Mola, Instagram hesabından bol bol paylaşım yapmayı ihmal etmedi.

Masumlar Apartmanı’nın Safiye’si Ezgi Mola, New York’tan paylaştı

TRT 1 ekranlarında yayınlanan Masumlar Apartmanı dizisinde canlandırdığı Safiye karakteriyle dikkatleri üzerine çeken Ezgi Mola, New York sokaklarından paylaşım yaptı. Ezgi Mola, New York bu yıl 18’ncisi düzenlenen New York Türk Film Festivali'ne (NYTFF), katıldı.

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9-12 Aralık tarihleri arasında ‘SVA Theatre’da gerçekleşecek etkinlikte Mola, soru-cevap yaptı. Mola, etkinlikten fırsat bulup New York sokaklarını dolaştı.

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TRT 1'de ekrana gelen 'Masumlar Apartmanı' dizisinde Safiye karakterine hayat veren Mola, çektirdiği fotoğrafları sosyal medya hesabından yayınladı.

Mola, işletmeci sevgilisi Mustafa Aksakallı ile evlenmeye hazırlanıyor.

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Ezgi Mola
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