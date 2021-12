Masumlar Apartmanı’nın Safiye’si Ezgi Mola, New York’tan paylaştı

TRT 1 ekranlarında yayınlanan Masumlar Apartmanı dizisinde canlandırdığı Safiye karakteriyle dikkatleri üzerine çeken Ezgi Mola, New York sokaklarından paylaşım yaptı. Ezgi Mola, New York bu yıl 18’ncisi düzenlenen New York Türk Film Festivali'ne (NYTFF), katıldı.

9-12 Aralık tarihleri arasında ‘SVA Theatre’da gerçekleşecek etkinlikte Mola, soru-cevap yaptı. Mola, etkinlikten fırsat bulup New York sokaklarını dolaştı.

TRT 1'de ekrana gelen 'Masumlar Apartmanı' dizisinde Safiye karakterine hayat veren Mola, çektirdiği fotoğrafları sosyal medya hesabından yayınladı.

Mola, işletmeci sevgilisi Mustafa Aksakallı ile evlenmeye hazırlanıyor.