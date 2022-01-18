Masumlar Apartmanı'nın yıldızı Esra Ruşan'ın sütyensiz pozlarına yorum yağdı!

Başrollerini Ezgi Mola, Birkan Sokullu, Merve Dizdar ve Aslıhan Gürbüz'ün paylaştığı Masumlar Apartmanı dizisi, TRT 1'in sevilen yapımları arasında yer alıyor. Dizide canlandırdığı 'Esra' karakteriyle seyirciyi ekrana kilitleyen Esra Ruşan, üstsüz pozlarıyla dikkat çekti. Ruşan'ın paylaşımına, ''Güzelliğinden öldüm'', ''Ne kadar zarifsin'' ve ''Böyle olmaz, füze atsaydın'' gibi yorumlar yapıldı.

1983 yılında Kars'ta dünyaya gelen Esra Ruşan, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Tiyatro Bölümü'nü bitirdi.

2006 yılında yer aldığı Arka Sokaklar dizisiyle ekran macerası başlayan Ruşan; Tatlı Küçük Yalancılar, Vatanım Sensin, Kurtlar Vadisi Pusu gibi yapımlarda rol aldı.

Yönetmen Fatih Kızılgök ile evlenen Ruşan, bir kız çocuğu annesi oldu.

Ruşan ve Kızılgök, 2020 yılında boşanma kararı aldı.

Sosyal medyada epey aktif olan Ruşan'ın, Instagram'da 170 binden fazla takipçisi bulunuyor.

Ruşan, hayatına dair anları takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmiyor.



