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Masumlar Apartmanı'nın yıldızı Esra Ruşan'ın sütyensiz pozlarına yorum yağdı!

18.01.2022 10:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Masumlar Apartmanı dizisinde hayat verdiği 'Esra' karakteriyle adından söz ettiren ünlü oyuncu Esra Ruşan, Muhsin Akgün'e üstsüz poz verdi.

Masumlar Apartmanı'nın yıldızı Esra Ruşan'ın sütyensiz pozlarına yorum yağdı!

Başrollerini Ezgi Mola, Birkan Sokullu, Merve Dizdar ve Aslıhan Gürbüz'ün paylaştığı Masumlar Apartmanı dizisi, TRT 1'in sevilen yapımları arasında yer alıyor. Dizide canlandırdığı 'Esra' karakteriyle seyirciyi ekrana kilitleyen Esra Ruşan, üstsüz pozlarıyla dikkat çekti. Ruşan'ın paylaşımına, ''Güzelliğinden öldüm'', ''Ne kadar zarifsin'' ve ''Böyle olmaz, füze atsaydın'' gibi yorumlar yapıldı.

Masumlar Apartmanı'nın yıldızı Esra Ruşan çırılçıplak poz verdi!

Masumlar Apartmanı'nın yıldızı Esra Ruşan çıplak pozlarını paylaştı!

Masumlar Apartmanı'nın yıldızı Esra Ruşan çıplak pozlarını paylaştı!

1983 yılında Kars'ta dünyaya gelen Esra Ruşan, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Tiyatro Bölümü'nü bitirdi.

Masumlar Apartmanı'nın yıldızı Esra Ruşan'ın sütyensiz pozlarına yorum yağdı!

2006 yılında yer aldığı Arka Sokaklar dizisiyle ekran macerası başlayan Ruşan; Tatlı Küçük Yalancılar, Vatanım Sensin, Kurtlar Vadisi Pusu gibi yapımlarda rol aldı.

Masumlar Apartmanı'nın yıldızı Esra Ruşan'ın sütyensiz pozlarına yorum yağdı!

Yönetmen Fatih Kızılgök ile evlenen Ruşan, bir kız çocuğu annesi oldu.

Masumlar Apartmanı'nın yıldızı Esra Ruşan'ın sütyensiz pozlarına yorum yağdı!

Ruşan ve Kızılgök, 2020 yılında boşanma kararı aldı.

Masumlar Apartmanı'nın yıldızı Esra Ruşan'ın sütyensiz pozlarına yorum yağdı!

Sosyal medyada epey aktif olan Ruşan'ın, Instagram'da 170 binden fazla takipçisi bulunuyor.

Masumlar Apartmanı'nın yıldızı Esra Ruşan'ın sütyensiz pozlarına yorum yağdı!

Ruşan, hayatına dair anları takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmiyor.

Masumlar Apartmanı'nın yıldızı Esra Ruşan'ın sütyensiz pozlarına yorum yağdı!


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Anahtar Kelimeler:
Masumlar Apartmanı dizisi
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