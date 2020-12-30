Mynet Trend

         
  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Eğlence
  4. Masumlar Apartmanı ve EDHO yarışı... 29 Aralık 2020 Salı reyting sonuçları belli oldu mu? Dünkü reytingler açıklandı mı?

Masumlar Apartmanı ve EDHO yarışı... 29 Aralık 2020 Salı reyting sonuçları belli oldu mu? Dünkü reytingler açıklandı mı?

Seray Üstün Seray Üstün 30.12.2020 11:24 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Masumlar Apartmanı ve EDHO yarışı... 29 Aralık 2020 Salı reyting sonuçları belli oldu mu? Dünkü reytingler açıklandı mı?

29 Aralık 2020 Salı günü televizyonda yayınlanan programların ve dizilerin ne kadar reyting aldığını, diğer vatandaşlar tarafından da izleyip izlenmediğini merak ediyoruz. En çok 29 Aralık Salı günü reyting sonuçları açıklanıyor... Peki 29 Aralık 2020 Salı akşamı TV'de hangi programlar vardı ve nasıl yarıştılar?

29 Aralık Salı akşamı TV'de birbirinden güzel programlar ve diziler kıyasıya reyting için yarıştı. Bilindiği üzere bir dizi/program diğer vatandaşlar tarafından da çok izlendiği takdirde ekranlarda kalma ömrü uzuyor. Bu sebepten vatandaşlar bir önceki gün izlediği dizi ya da programların ne kadar reyting aldığını öğrenmek istiyor. 29 Aralık 2020 Salı reyting sonuçları açıklandı mı araştıran vatandaşlar, önceki akşamın reytinglerinde en çok izlenen programın hangisi olduğunu öğrenmek istiyor.

Dün akşam önceki haftalara göre en çok izlenenlerden;  Güldür Güldür Show, Hekimoğlu, MasterChef Türkiye, Baraj, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz ve Masumlar Apartmanı programları izleyicilerle buluştu. İşte dün akşamki reyting sonuçları açıklamadan yayınlanan diziler ve programlar...

DÜN AKŞAM TV'DE NELER VARDI?

Koronavirüs salgınından dolayı evde vakit geçiren vatandaşlar TV programlarını izleyerek zaman geçirmeye çalışıyor. Peki Salı günü hangi diziler ve programlar kıyasıya yarıştı?

ATV'de öğleden sonra Esra Erol’da programı yayınlandı. Ardından ise ATV Ana Haber Bülteni yayınlandı. Akşam kuşağında ise Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin yeni bölümü izleyicisinin karşısına çıktı.

Star TV’de Ana Haber Bülteni’nden sonra Neşeli Hayatlar filmi ekranlara geldi.

Fox TV’de öğle kuşağında Zuhal Topal’la Sofrada ardından ise Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber Bülteni ekrana geldi. Akşam kuşağında ise Baraj dizisinin yeni bölümü seyircisiyle buluştu.

TV 8’de öğle kuşağında Doya Doya Moda seyircisinin karşısına çıktı. Akşam kuşağında ise fenomen yemek yarışması MasterChef Türkiye ekrana geldi.

TRT 1 ekranlarında ise akşam kuşağında, kısa sürede reyting rekorları kıran Masumlar Apartmanı dizisi izleyici ile buluştu.

Show TV'de akşam kuşağında, izleyiciyi ekranlara kilitleyen Güldür Güldür Show yeni bölümüyle yayınlandı.

29 ARALIK 2020 SALI REYTİNG SONUÇLARI

TV ekranlarının iddialı dizileri dün akşam kıyasıya yarıştı. 29 Aralık 2020 Salı reytingler belli oldu mu araştıran vatandaşlara, dün akşam yayınlanan dizi ve programların total reyting sonuçlarını araştırıyor. 29 Aralık Salı total reyting rakamları açıklandı.

29 Aralık Salı total reyting sıralaması şöyle oldu;

  • TRT 1 ekranlarına gelen Masumlar Apartmanı dizisi totalde en çok izlenen dizi oldu ve ilk sıraya yerleşti.
  • ATV ekranlarına gelen Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi ise en çok izlenenler sırasında ikinciliği aldı.
  • ATV’nin kadın programı Esra Erol’da isetotal reyting sıralamasında üçüncü olarak yerini aldı.
  • TRT 1 ekranlarına gelen Masumlar Apartmanı dizisinin özet bölümü en çok izlenenler listesinde dördüncü sıradan girdi.
  • Fox TV’nin sevilen haber bülteni Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber ise beşinci sırada yerini aldı.

AB reyting listesinde ise ilk sırada Masumlar Apartmanı, ikinci sırada Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, üçüncü sırada Masumlar Apartmanı dizisi özet bölümü, dördüncü sırada Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber yerini aldı. Beşinci sıraya ise MasterChef Türkiye dizisi yerleşti.

TV yayın akışı 30 Aralık 2020 Çarşamba! Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV yayın akışı...TV yayın akışı 30 Aralık 2020 Çarşamba! Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV yayın akışı...


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Kim Milyoner Olmak İster'de gülümseten anlar! Kenan İmirzalıoğlu bile kendini tutamadı Kim Milyoner Olmak İster'de gülümseten anlar! Kenan İmirzalıoğlu bile kendini tutamadı
Rüyada kırmızı elbise görmek ne demek, ne anlama gelir?Rüyada kırmızı elbise görmek ne demek, ne anlama gelir?
Charlize Theron’un tahtını almıştı!Charlize Theron’un tahtını almıştı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Trend Haberler

Bakmayın güzel olduğuna o aslında en kötüsü

Bakmayın güzel olduğuna o aslında en kötüsü

Ekranınızı gören birinin olmadığına emin olun

Ekranınızı gören birinin olmadığına emin olun

Masumlar Apartmanı’nına yorumlar gecikmedi!

Masumlar Apartmanı’nına yorumlar gecikmedi!

Öğrenmeniz gereken 10 spiritüel sembol ve anlamları...

Öğrenmeniz gereken 10 spiritüel sembol ve anlamları...

İlginizi Çekebilir

Resimdeki boz ayıyı görebiliyor musunuz?

Resimdeki boz ayıyı görebiliyor musunuz?

Kıymeti kırkından sonra anlaşıldı

Kıymeti kırkından sonra anlaşıldı

'Seksi' görünüşü olay oldu! +18 film için karşılıklı tavır aldılar

'Seksi' görünüşü olay oldu! +18 film için karşılıklı tavır aldılar

24 yıl önce ölen kör kahinin kehanetleri şaşırttı!

24 yıl önce ölen kör kahinin kehanetleri şaşırttı!

Çığlık çığlığa kaldı ama kimse anlamadı! The Green Inferno ölümüne neden oluyordu

Çığlık çığlığa kaldı ama kimse anlamadı! The Green Inferno ölümüne neden oluyordu

La Casa de Papel’deki dev hata yeni fark edildi!

La Casa de Papel’deki dev hata yeni fark edildi!

Diğer Haberler

Vazgeçilmez hale gelen büyük internet sitelerinin kurulduklarındaki ilk tasarımları! 12 büyük sitenin inanılmaz değişimi

Fenomen internet siteleri kurulduğunda nasıl gözüküyordu?

TV yayın akışı 30 Aralık 2020 Çarşamba! Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV yayın akışı...

30 Aralık 2020 Çarşamba günü TV yayın akışı...

“Kadınları anlamak zor” klişesinden hareket eden erkeklerle kadınları anlama sanatının inceliklerini paylaşıyoruz!

Kadınların iç dünyasını anlatan birbirinden ilginç 14 karikatür!

Masumlar Apartmanı dizisinin yeni bölümünden sonra Safiye ve Naci’nin kavuşma sahnesi sosyal medyanın gündemine oturdu!

Masumlar Apartmanı’nına yorumlar gecikmedi!

Rüyada kırmızı elbise görmek ne demek, ne anlama gelir?

Rüyada kırmızı elbise görmek ne demek, ne anlama gelir?

Rüyada kırmızı biber görmek ne demek, ne anlama gelir?

Rüyada kırmızı biber görmek ne demek, ne anlama gelir?

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.