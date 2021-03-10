Masumlar Apartmanı yeni bölüm fragman yayınlandı mı? İnci Han'ı çöplükte görüyor!

Salı akşamları izleyicileri ekrana kilitleyen ekranların sevilen dizisi Masumlar Apartmanı bu bölümde de seyirciyi şaşırttı. İlk bölümden bu yana Han'ın sakladığı sır yayınlanan 25. bölümle birlikte ortaya çıktı. İnci Han'ı çöp toplamaya çıktığı çöplükte gördü. Talihsiz durum karşısında yıkılan Han, İnci'nin geri dönüp dönmeyeceğini merakla bekler. Peki Masumlar Apartmanı yeni bölüm fragman yayınlandı mı?

MASUMLAR APARTMANI YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Masumlar Apartmanı'nın yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmış değil. Fakat Salı akşamları yayınlanan dizinin 25. bölüm fragmanının çok yakında yayınlanması bekleniyor.

MASUMLAR APARTMANI SON BÖLÜM ÖZETİ

Han, İnci'nin onu çöplükte görmesi olayından sonra yine kaybetme korkusunun esiri olmuş, perişan halde İnci’nin kararını beklemektedir. Neriman’ın evde sebep olduğu bir kriz, Safiye için doğum gününü daha baştan kabusa dönüştürür. Üstüne bir de kimsenin bu özel günü önemsememesi Safiye’nin içindeki yaralı çocuğu git gide hırçınlaştırır, Naci de dahil olmak üzere herkesle arasının açılmasına sebep olur.

Gülben ise Esat’ın çay davetinin heyecanı içerisine girmiştir. Safiye’ye yakalanmadan evden çıkmak için bir plan düzenler. Gamze, Neriman’ın da yardımıyla Ege’nin babası Haluk ile tanışmaya gelir. Heyecanla geldiği evde hem Gamze’yi hem de diğerlerini kötü bir sürpriz beklemektedir. İnci, Han’la olan ilişkisini yalnızca bir şartla sürdürebileceklerini söyler. Bu önemli şart, Han’ı kötü şekilde, beklemediği yerden vurur.

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