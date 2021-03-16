Masumlar Apartmanı yeni bölüm fragmanı | Han ve Safiye arasında işler kızışıyor!

Masumlar Apartmanı dizisinin son bölümünde İnci’nin Han’a bir psikiyatrist teklif etmesi sonucu Kırmızı Oda’nın Doktor Hanım’ı Binnur Kaya’nın diziye dahil olacağı iddiaları ortaya atılmıştı. İddiaların gerçekliği henüz belli olmadı. Masumlar Apartmanı dizisinin son bölümünde Esat ve Gülben’in buluşması ise dizinin en çok konuşulan olayı oldu.

MASUMLAR APARTMANI 26. BÖLÜMDE NE OLUYOR?

İnci, yaşadığı duygusal patlamanın ardından herkesi kaygılandıran davranışlar sergilemeye başlar. Gözü ne Han’ı ne de Memduh’la Ege’yi görür. İnci’nin kendine gelmesini sağlayan ise hiç umulmadık biri olur.

Neriman babasının ölümünden dolayı kendini suçlayan Ege’ye destek olurken kendini aşan bir harekette bulunur. Safiye ise olanların ardından kendini temizliğe verir. Tam kendine gelirken yaşanan yeni bir kriz, eski korkularını canlandırır.

Gülben, hala Esat’la iyi geçen buluşmanın etkisindeyken ondan gelen bir sürprizle yeni hayallere dalar. Han, Naci’yi göndermek konusunda kararlıdır. Ancak yaptığı hamlenin sonuçları ağır olacaktır.