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Masumlar Apartmanı yeni bölüm fragmanı | Han ve Safiye arasında işler kızışıyor!

16.03.2021 11:37 | Son Güncelleme:
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Masumlar Apartmanı yeni bölüm fragmanı | Han ve Safiye arasında işler kızışıyor!

TRT 1’in sevilen dizisi Masumlar Apartmanı, çocukluk travmaları yüzünden birçok problem yaşayan bir ailenin başından geçenleri konu ediniyor. Bu dört takıntılı kardeşin hayatlarına dahil olan İnci karakteri ile bir anda her şey değişiyor. Masumlar Apartmanı dizisinin başrollerinde, İnci karakterine hayat veren Farah Zeynep Abdullah, Han karakteri ile Birkan Sokullu ve Safiye rolüyle ise Ezgi Mola yer alıyor.

Masumlar Apartmanı dizisinin son bölümünde İnci’nin Han’a bir psikiyatrist teklif etmesi sonucu Kırmızı Oda’nın Doktor Hanım’ı Binnur Kaya’nın diziye dahil olacağı iddiaları ortaya atılmıştı. İddiaların gerçekliği henüz belli olmadı. Masumlar Apartmanı dizisinin son bölümünde Esat ve Gülben’in buluşması ise dizinin en çok konuşulan olayı oldu.

MASUMLAR APARTMANI 26. BÖLÜMDE NE OLUYOR?

İnci, yaşadığı duygusal patlamanın ardından herkesi kaygılandıran davranışlar sergilemeye başlar. Gözü ne Han’ı ne de Memduh’la Ege’yi görür. İnci’nin kendine gelmesini sağlayan ise hiç umulmadık biri olur.

Neriman babasının ölümünden dolayı kendini suçlayan Ege’ye destek olurken kendini aşan bir harekette bulunur. Safiye ise olanların ardından kendini temizliğe verir. Tam kendine gelirken yaşanan yeni bir kriz, eski korkularını canlandırır.

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Gülben, hala Esat’la iyi geçen buluşmanın etkisindeyken ondan gelen bir sürprizle yeni hayallere dalar. Han, Naci’yi göndermek konusunda kararlıdır. Ancak yaptığı hamlenin sonuçları ağır olacaktır.

MASUMLAR APARTMANI 25. BÖLÜMDE NE OLDU?

İnci, Han’la karşılaşması sonrası alt üst oluyor. Han ise İnci’yi kaybetme korkusu ile karşı karşıya kalıyor. Safiye’nin doğum günü, Neriman’ın evde çıkardığı bir kriz sonucu daha başlamadan kabusa dönüyor. Gülben ise Esat’ın daveti ile heyecan dolu şekilde, Safiye’ye yakalanmadan evden çıkmaya çalışıyor. İnci ise kararı sonucu Han’ı hiç beklemediği bir yerden vurur.

MASUMLAR APARTMANI 26. BÖLÜM FRAGMANI


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Masumlar Apartmanı dizisi Farah Zeynep Abdullah
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