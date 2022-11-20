Masumlar Apartmanı'yla beğeni toplamıştı! İşte Merve Dizdar'ın yeni dizisi

Ezgi Mola ile başrolde rol aldığı Masumlar Apartmanı dizisinde Gülben’i canlandıran Merve Dizdar’ın ekrana dizi yapıp yapmayacağı merak konusuydu. “Kar ve Ayı” filmiyle Altın Portakal alan oyuncu son olarak Adana’da çekilen Magarsus dizisinin çekimlerine katılmıştı.

Televizyondan da çok sayıda teklif alan Merve Dizdar eski yapım şirketi OGM Pictures’la el sıkıştı. Birsen Altuntaş'ın haberine göre; başarılı oyuncu Onur Güvenatam’ın Star için çektiği “Ömer” dizisiyle el sıkıştı.

SELAHATTİN PAŞALI İLE OYNAYACAK

Dizdar, Gülizar Irmak’ın yazdığı, Cem Karcı’nın ise yöneteceği dizinin kadrosuna katıldı.

Ünlü oyuncu dizide Ömer’in (Selahattin Paşalı) ablası Emine’ye hayat verecek. Emine, babası Reşat’ı dinlememiş ve Hakan’a kaçmıştır. 5 çocuklu Emine’yi zor günler beklemektedir.

