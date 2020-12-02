Mate çayı nedir? Mate çayı faydaları nelerdir?

Mate çayı mate bitkisinin yapraklarından yapılan bir çeşit çaydır. İçerdiği kafein oranı kahveden az, çaydan çok olan mate çayı faydaları arasında gün içinde performans artışı sağlaması ve kilo vermeye yardımcı oluşu ilk sıralarda geliyor. Bununla birlikte bu lezzetli çay antioksidan ve besin açısından da oldukça zengin…
Son günlerin popüler içeceği haline gelen mate çayı nedir, biliyor musunuz? Mate çayı; Paraguay, Uruguay, Arjantin, Brezilya ve Bolivya gibi, Güney Amerika kıtasında yer alan ülkelerde, sıcak olarak tüketilen geleneksel bir içecektir. Tadı kahveye benzese de kahveye göre hafif acıdır ve hazırlama sırasında mate yaprakları suda ne kadar kalırsa acılığı o kadar artar. Yerba mate olarak bilinen bitkinin yaprakları yeşilken toplanıp kurutulduktan sonra, aynı siyah çay gibi kavrularak kullanıma hazırlanır. İçecek olarak hazırlanması ise kaynamış suda demleme şeklindedir. Geleneksel bir içecek olan çayın servisi de yine geleneğe uygundu. Çay içi boşaltılmış su kabağı içinde ve pipetle servis edilir.
Mate çayının faydaları saymakla bitmiyor. Şimdi böylesine merak edilen bu çayın faydalarına bir bakalım.
Antioksidanlar ve Besin Açısından Zengindir
İşte mate çayındaki antioksidanlar;
Ksantinler: Çay, kahve ve çikolatada da bulunan kafein ve teobromini gibi bileşenleri içerir ve bunlar uyarıcı görevi görür.
Kafeoil türevleri: Bu bileşikler, çaydaki sağlığı geliştiren ana antioksidanlardır.
Saponinler: Bu acı bileşikler, bazı iltihap önleyici ve kolesterol düşürücü özelliklere sahiptir.
Polifenoller: Birçok hastalık riskinin azalmasıyla bağlantılı büyük bir antioksidan grubudur.
Vücudunuzun ihtiyaç duyduğu hemen hemen her vitamin ve minerale ek olarak dokuz temel amino asitten yedisini içerir. Bununla birlikte, mate çayı bu besinlerden çok az miktarda içerir. Bu nedenle kendi başına diyetinize büyük bir katkı sağlaması olası değildir.
Hem lezzeti hem de faydalarıyla pek çok kişinin vazgeçilmezi olan bu çay, kolay demleme yöntemi sayesinde de gönülleri kazanıyor. “Mate çayı nasıl demlenir?” diyorsan işte tarifi:
Kaynattığınız bir bardak suyun öncelikle ilk sıcaklığının geçmesini bekleyin. Ardından fincana bir yemek kaşığı yerba mate yaprağı ekleyin ve yaklaşık 5 - 7 dakika demlemeye bırakın. Son olarak içmeden önce yapraklarını süzün. İşte çayınız hazır!
TARİHÇESİ
Paraguay (Guarani) ve Güney Brezilya (Tupi) ormanlarının yerli halkları tarafından keşfedilen bu lezzetli çay, çoğunlukla fiziksel dayanıklılık için kullanılan "tanrılardan gelen" bir bitki olarak biliniyordu. Bitki, tarıma bağlı, göçebe ve savaşçı temelli yaşam tarzları için temel bir besindi. Aynı zamanda tıbbi amaçlar için de kullanılıyordu. Mate çayının kendilerine yaşamı sürdürmek, canlılığı artırmak ve hastaları iyileştirmek için verilen bir hediye olduğuna inanıyorlardı.
İspanyollar, Güney Amerika'daki ülkeleri kolonileştirmeye başladığında, mateli çayın bu topraklardaki insanlar üzerindeki sağlık ve enerji faydalarını yakından gördüler. Daha sonra bu çayı içme alışkanlığı edindiler ve kıtayı fethederken bitkiyi hızla yayarak popülerleştirdiler. Yerba mate Avrupalıların ihracat için yetiştirdiği diğer Güney Amerika mahsullerinden farklı olarak, evcilleştirilmiş bir tür değildi ve yabani ağaçlardan hasat edilmesi gerekiyordu. Avrupalıların bitkiyi nasıl güvenilir bir mahsul haline getireceklerini bulmaları yüzyıllar aldı. Bu konuda fark ettikleri şey, yerba mate tohumlarının ancak bazı yerli kuşların sindirim sistemlerinden geçerken filizlenmeleriydi. Mate çayı bulunduğu günden beri ise sağladığı faydalar sebebiyle sevilerek tüketilen içeceklerden biri olmaya devam etti.
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