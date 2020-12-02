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Mate çayı nedir? Mate çayı faydaları nelerdir?

Perihan Gövel Perihan Gövel 02.12.2020 10:49 | Son Güncelleme:
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Mate çayı nedir? Mate çayı faydaları nelerdir?

Güney Brezilya ormanlarının yerli halklarının keşfettiği mate çayı, çayın sağlığı, kahvenin uyarıcılığı ve çikolatanın çekiciliğini bir araya getiriyor. Hem faydaları hem de lezzeti ile popülerliği günden güne artan bu egzotik çay, yerba mate olarak da biliniyor…

Mate çayı mate bitkisinin yapraklarından yapılan bir çeşit çaydır. İçerdiği kafein oranı kahveden az, çaydan çok olan mate çayı faydaları arasında gün içinde performans artışı sağlaması ve kilo vermeye yardımcı oluşu ilk sıralarda geliyor. Bununla birlikte bu lezzetli çay antioksidan ve besin açısından da oldukça zengin…

MATE ÇAYI NEDİR?

Son günlerin popüler içeceği haline gelen mate çayı nedir, biliyor musunuz? Mate çayı; Paraguay, Uruguay, Arjantin, Brezilya ve Bolivya gibi, Güney Amerika kıtasında yer alan ülkelerde, sıcak olarak tüketilen geleneksel bir içecektir. Tadı kahveye benzese de kahveye göre hafif acıdır ve hazırlama sırasında mate yaprakları suda ne kadar kalırsa acılığı o kadar artar. Yerba mate olarak bilinen bitkinin yaprakları yeşilken toplanıp kurutulduktan sonra, aynı siyah çay gibi kavrularak kullanıma hazırlanır. İçecek olarak hazırlanması ise kaynamış suda demleme şeklindedir. Geleneksel bir içecek olan çayın servisi de yine geleneğe uygundu. Çay içi boşaltılmış su kabağı içinde ve pipetle servis edilir.

MATE ÇAYININ FAYDALARI

Mate çayının faydaları saymakla bitmiyor. Şimdi böylesine merak edilen bu çayın faydalarına bir bakalım.

  • Antioksidanlar ve Besin Açısından Zengindir
    İşte mate çayındaki antioksidanlar;
    Ksantinler: Çay, kahve ve çikolatada da bulunan kafein ve teobromini gibi bileşenleri içerir ve bunlar uyarıcı görevi görür.
    Kafeoil türevleri: Bu bileşikler, çaydaki sağlığı geliştiren ana antioksidanlardır.
    Saponinler: Bu acı bileşikler, bazı iltihap önleyici ve kolesterol düşürücü özelliklere sahiptir.
    Polifenoller: Birçok hastalık riskinin azalmasıyla bağlantılı büyük bir antioksidan grubudur.
    Vücudunuzun ihtiyaç duyduğu hemen hemen her vitamin ve minerale ek olarak dokuz temel amino asitten yedisini içerir. Bununla birlikte, mate çayı bu besinlerden çok az miktarda içerir. Bu nedenle kendi başına diyetinize büyük bir katkı sağlaması olası değildir.

  • Enerjiyi Artırır ve Zihinsel Odağı Geliştirir
    Kupa başına 85 mg kafein içeren mate çayı kahveden daha az kafein içerir; ancak bu oran bir fincan normal çaydan daha fazladır.
    Bu nedenle, diğer kafeinli yiyecek veya içeceklerde olduğu gibi enerji seviyesini artırır ve kendinizi daha az yorgun hissetmenize neden olur. Kafein ayrıca beyninizdeki belirli sinyal moleküllerinin seviyelerini de etkiler ve bu da onu özellikle zihinsel odaklanmanız için faydalı hale getirir.
    Düzenli şekilde yerba mate tüketen kişiler, genellikle çayın, kahve gibi uyanıklığı artırdığını, fakat kahve gibi gergin yan etkileri olmadığını söylüyor.
  • Fiziksel Performansı Artırır
    Kafeinin vücuttaki etkileri arasında yorgunluğu azaltması, kas kasılmalarını iyileştirmesi ve spor performansını % 5'e kadar artırması da bulunuyor. Mate çayındaki kafein, kahve ile benzer etkileri gösteriyor.
  • Enfeksiyonlara Karşı Korur
    Mate çayı, bakteri, parazit ve mantar enfeksiyonlarının önlenmesine yardımcı olur. Çalışmalar, yüksek dozda yerba mate özütünün mide krampları ve ishal gibi gıda zehirlenmesi semptomlarına neden olan bir bakteri olan E. coli (koli basili)'yi devre dışı bıraktığını ortaya koydu.
    Mate çayındaki bileşikler ayrıca pullu cilt, kepek ve bazı deri döküntülerinden sorumlu bir mantar olan malassezia furfurun büyümesini önler.
    Son olarak, araştırmalar, içindeki bileşenlerin bağırsak parazitlerine karşı bir miktar koruma sağlayabileceğini göstermektedir.
  • Kilo Vermenize Yardımcı Olur
    Yapılan çalışmalar mate çayının iştahı azalttığını ve metabolizmayı hızlandırdığını ve bunun da kilo kaybına yardımcı olduğunu göstermektedir
    Mate çayı toplam yağ hücresi sayısı ve tuttukları yağ miktarını azaltırken; enerji için yakılan depolanmış yağ miktarını da artırmaktadır.
  • Bağışıklık Sisteminizi Güçlendirebilir
    Mate çayı, antienflamatuar özelliklere sahip doğal bileşikler olan saponinleri içerir. İçerisinde E vitamini, C vitamini, selenyum ve çinko bulunur. Bu antioksidanlar bağışıklık sisteminizi güçlendirir.
    Mate çayı kan şekerini düşürmeye ve diyabetin komplikasyonlarını azaltmaya yardımcı olur. Ayrıca birçok hastalığın ilerlemesinde rol oynayan ileri glikasyon ürünlerinin (AGE'ler) oluşumunu da azaltır.

    MATE ÇAYI NASIL DEMLENİR?

    Hem lezzeti hem de faydalarıyla pek çok kişinin vazgeçilmezi olan bu çay, kolay demleme yöntemi sayesinde de gönülleri kazanıyor. “Mate çayı nasıl demlenir?” diyorsan işte tarifi:
    Kaynattığınız bir bardak suyun öncelikle ilk sıcaklığının geçmesini bekleyin. Ardından fincana bir yemek kaşığı yerba mate yaprağı ekleyin ve yaklaşık 5 - 7 dakika demlemeye bırakın. Son olarak içmeden önce yapraklarını süzün. İşte çayınız hazır!

TARİHÇESİ
Paraguay (Guarani) ve Güney Brezilya (Tupi) ormanlarının yerli halkları tarafından keşfedilen bu lezzetli çay, çoğunlukla fiziksel dayanıklılık için kullanılan "tanrılardan gelen" bir bitki olarak biliniyordu. Bitki, tarıma bağlı, göçebe ve savaşçı temelli yaşam tarzları için temel bir besindi. Aynı zamanda tıbbi amaçlar için de kullanılıyordu. Mate çayının kendilerine yaşamı sürdürmek, canlılığı artırmak ve hastaları iyileştirmek için verilen bir hediye olduğuna inanıyorlardı.
İspanyollar, Güney Amerika'daki ülkeleri kolonileştirmeye başladığında, mateli çayın bu topraklardaki insanlar üzerindeki sağlık ve enerji faydalarını yakından gördüler. Daha sonra bu çayı içme alışkanlığı edindiler ve kıtayı fethederken bitkiyi hızla yayarak popülerleştirdiler. Yerba mate Avrupalıların ihracat için yetiştirdiği diğer Güney Amerika mahsullerinden farklı olarak, evcilleştirilmiş bir tür değildi ve yabani ağaçlardan hasat edilmesi gerekiyordu. Avrupalıların bitkiyi nasıl güvenilir bir mahsul haline getireceklerini bulmaları yüzyıllar aldı. Bu konuda fark ettikleri şey, yerba mate tohumlarının ancak bazı yerli kuşların sindirim sistemlerinden geçerken filizlenmeleriydi. Mate çayı bulunduğu günden beri ise sağladığı faydalar sebebiyle sevilerek tüketilen içeceklerden biri olmaya devam etti.

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