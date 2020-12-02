Mate çayı nedir? Mate çayı faydaları nelerdir?

Mate çayı mate bitkisinin yapraklarından yapılan bir çeşit çaydır. İçerdiği kafein oranı kahveden az, çaydan çok olan mate çayı faydaları arasında gün içinde performans artışı sağlaması ve kilo vermeye yardımcı oluşu ilk sıralarda geliyor. Bununla birlikte bu lezzetli çay antioksidan ve besin açısından da oldukça zengin…

MATE ÇAYI NEDİR?

Son günlerin popüler içeceği haline gelen mate çayı nedir, biliyor musunuz? Mate çayı; Paraguay, Uruguay, Arjantin, Brezilya ve Bolivya gibi, Güney Amerika kıtasında yer alan ülkelerde, sıcak olarak tüketilen geleneksel bir içecektir. Tadı kahveye benzese de kahveye göre hafif acıdır ve hazırlama sırasında mate yaprakları suda ne kadar kalırsa acılığı o kadar artar. Yerba mate olarak bilinen bitkinin yaprakları yeşilken toplanıp kurutulduktan sonra, aynı siyah çay gibi kavrularak kullanıma hazırlanır. İçecek olarak hazırlanması ise kaynamış suda demleme şeklindedir. Geleneksel bir içecek olan çayın servisi de yine geleneğe uygundu. Çay içi boşaltılmış su kabağı içinde ve pipetle servis edilir.