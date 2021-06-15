Matematik severler iş başına! Bu problemi ne kadar sürede çözebilirsiniz?

Mantıksal bilmeceler genellikle zekayı ve düşünsel becerileri geliştiren en etkili yöntemler olarak karşımıza çıkar. Gündelik hayatın yorucu ve sıkıncı temposundan bir an olsun uzaklaşarak ilkokul günlerine dönmeye ne dersiniz? Dikkatinizi ve mantıksal becerilerinizi test etmek için sizleri dört işlemin kullanıldığı bu bulmacayı çözmeye davet ediyoruz. Sorumuz ise oldukça basit! Resimdeki hayvanların matematiksel değeri kaçtır?

CEVAP AŞAĞIDA

Resme ilk baktığınızda hangi işlemleri uygulayacağınız konusunda kararsızlık yaşıyorsanız size küçük bir ipucu veriyoruz. Toplama ve çıkartma işlemi bütün sorunun çözümde yeterli olacaktır.



