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Matematik severler iş başına! Bu problemi ne kadar sürede çözebilirsiniz?

15.06.2021 14:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İlkokul yıllarında çoğu kişinin en zorlandığı ve sevmediği ders matematiktir. Özellikle lise döneminde devreye formüllerin girmesiyle beraber işler daha da karmaşıklaşır. Sizleri çok fazla zorlamadan ilkokul yıllarındaki sıralarınıza geri götürüyoruz. Dört işlemin bütün cazibesini konuşturan bir bulmaca hazırladık. Hazırsanız başlayalım.

Matematik severler iş başına! Bu problemi ne kadar sürede çözebilirsiniz?

Mantıksal bilmeceler genellikle zekayı ve düşünsel becerileri geliştiren en etkili yöntemler olarak karşımıza çıkar. Gündelik hayatın yorucu ve sıkıncı temposundan bir an olsun uzaklaşarak ilkokul günlerine dönmeye ne dersiniz? Dikkatinizi ve mantıksal becerilerinizi test etmek için sizleri dört işlemin kullanıldığı bu bulmacayı çözmeye davet ediyoruz. Sorumuz ise oldukça basit! Resimdeki hayvanların matematiksel değeri kaçtır?

CEVAP AŞAĞIDA

Resme ilk baktığınızda hangi işlemleri uygulayacağınız konusunda kararsızlık yaşıyorsanız size küçük bir ipucu veriyoruz. Toplama ve çıkartma işlemi bütün sorunun çözümde yeterli olacaktır.

cevap2

Matematik sınırlarını zorlayan bir bulmaca! Kuzu, pengeun ve civcivin değerini bulabilir misiniz?Matematik sınırlarını zorlayan bir bulmaca! Kuzu, pengeun ve civcivin değerini bulabilir misiniz?


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Anahtar Kelimeler:
Matematik
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