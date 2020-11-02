Matrix 4'ten yeni haberler geldi! Kadroda kimler var, ne zaman vizyona giriyor?

Matrix 4, diğer Matrix filmlerinde de olduğu gibi Keanu Reeves başrolünde izleyici karşısına çıkacak. Sinema tarihinin önemli yapımlarından biri olarak kabul edilen Matrix serisinin yeni filminde yönetmen koltuğuna Wachowski Kardeşlerden Lana Wachowski oturuyor.

Neo (Keanu Reeves) ve Trinity (Carrie- Ann Moss) ile bir kez daha Matrix evrenine giriş yapmanın heyecanı ile Matrix 4 ile ilgili son gelişmelere birlikte göz atalım:

MATRIX 4'ÜN OYUNCU KADROSUNDA KİMLER VAR?

Keanu Reeves ve Carrie-Ann Moss'un başrolleri kesinleşmiş olsa da serinin ikonik karakteri Morpheus'u canlandıran Laurence Fishbourne'un Matrix’te yer almayacak.

"Welcome back Mr.Anderson!" repliğini belleğimize kazıyan Hugo Weawing, yani Ajan Smith ne yazık ki yeni kadroda yer almıyor.

Son dönemin önemli oyuncularından Neil Patrick Harris, sır gibi saklanan bir rolle Matrix evrenine dahil oldu.

Aquaman ve Black Mirror'dan tanıdığımız Yahya Abdul Mateen II'nin kadroya dahil olduğu bilinse de Matrix 4' teki rolü hakkında kesinleşen bir bilgi yok. Ancak ünlü oyuncunun Morpheus'un genç versiyonunu oynayacağı yönünde söylentiler artıyor.

Matrix kadrosunda yer almayı başaranlar arasında Baywatch dizisinin güzel yıldızı Priyanka Chopra ve Mindhunter dizisinden Jonathan Groff da var.

iZombie'den tanığımız Andrew Caldwell'in kadrodaki yeri netleşmiş olsa da rolü şimdilik gizemini koruyor.

Özgürlük savaşçılarının kaptanı Nioebe'ye can veren Jada Pinkett Smith'in ise Matrix’te aynı role hayat verecek.

MATRIX 4'ÜN ADI VE KONUSU BELLİ OLDU MU?

Serinin ilk üç filmi The Matrix, The Matrix Reloaded ve The Matrix Revolutions isimleri ile vizyona girmişti. Wachowski Kardeşlerin alameti farikası Matrix serisinin bu devam filminin de "R" harfi ile başlayan bir isimle vizyona girmesi bekleniyor.

Çekimleri devam eden Matrix 4'ün konusu tam bir sır! Ancak üçlemenin son filminde nihayete eren Neo ve Trinity'nin kaderini göz önüne alırsak oldukça şaşırtıcı bir senaryo bizi bekliyor diyebiliriz.

Senaryo için yönetmen Lana Wachowski'nin The Lazarust Project'in yazarı Aleksandar Hemon ve Cloud Atlas'ın yazarı David Mitchell ile birlikte çalıştığını da müjdeleyelim.

MATRIX 4'ÜN ÇEKİMLERİ VE VİZYON TARİHİ İLE İLGİLİ SON GELİŞMELER