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Matt Damon’dan Avatar pişmanlığı: '250 milyon dolar kaybettim'

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SİNEMA TV  | 03.10.2019 08:53 | Son Güncelleme

Avatar’da rol almayı kabul etmeyen Matt Damon, "Masada tüm diğer aktörlerden daha fazla para bıraktım" dedi.

Matt Damon’dan Avatar pişmanlığı: '250 milyon dolar kaybettim'

Bourne serisi, The Martian, Good Will Haunting, Talented Mr. Ripley ve Downsizing gibi birçok yapımdan tanıdığımız Matt Damon, Christian Bale ile birlikte GQ Magazine’e verdiği röportajda James Cameron’ın Avatar’daki Jake Sully rolü için düşündüğü ilk isim olduğunu ve rolü reddettiği için bir serveti kaçırdığını dile getirdi.

Deneyimli aktör Matt Damon, Avatar'ta başrol oynaması için kendisine gelen teklifi reddettiğinde 250 milyon dolar (yaklaşık 1,4 milyar TL) değerinde kazanç kaybettiğini açıkladı.

Oyuncu, sonradan Sam Worthington tarafından canlandırılan Jake Sully rolü için yönetmen James Cameron kendisine teklifte bulunduğunda, aynı zamanda filmden elde edilecek karın yüzde 10'unun da önerildiğini söyledi.

Avatar 2009'da dünya genelinde 2,79 milyar dolarlık (yaklaşık 16 milyar TL) gişe hasılatı elde etti. Bu durumda Damon teklifi kabul etseydi 250 milyon dolardan fazla kazanç sağlayabilecekti.

Konuyla ilgili konuşan Matt Damon şunları söyledi:

Cameron, Avatar'ı bana teklif etmişti. Teklifi yaparken 'Şimdi, dinle. Kimseye ihtiyacım yok. Bu film için bir isme, ün yapmış bir oyuncuya ihtiyacım yok. Bu rolü kabul etmezsen, tanınmamış bir aktör bulup ona önereceğim, çünkü filmin gerçekten sana ihtiyacı yok. Ama rolü alırsan, sana yüzde 10 vereceğim... ' dedi.

Damon'un sözünü bitirmesi üzerine röportajı gerçekleştiren gazeteci, "Avatar'ın karının yüzde 10'unu mu önerdi?" diye sordu.
Damon şöyle yanıt verdi:

Kayıp Umutlar'ı (Promised Land) yazarken John Krasinski'ye bunu anlattığımda 'Ne?' dedi. Sonra da ayağa kalkıp mutfakta dolanmaya başladı. 'Pekala' dedi. Pekala. Pekala. Pekala. Pekala. Sonra dedi ki, 'Bu filmde oynasaydın hayatında hiçbir şey farklı olmazdı. Hayatında hiçbir şey hiç farklı olmazdı. Tabii bir tek şu fark ederdi, bu konuşmayı uzayda yapıyor olurduk. (...) Yani, evet. Gerçekten de masada tüm diğer aktörlerden daha fazla para bıraktım... Berbat bir şey ve hala acımasız geliyor. Ama çocuklarımın karnı tok. İdare ediyorum.

Avatar’dan kazanacağı devasa parayı kaybettiğine üzülmeyen Matt Damon, asıl pişmanlığının Terminator, Aliens ve Titanic gibi filmlerin usta yönetmeni James Cameron ile birlikte çalışma fırsatını kaçırmasıymış.

Oyuncu daha önce, rol aldığı Son Ültimatom (The Bourne Ultimatum) ve Yeşil Bölge (Green Zone) filmleriyle takvim çakışması sebebiyle Avatar'ı geri çevirdiğini açıklamıştı.


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Anahtar Kelimeler:
Matt Damon avatar James Cameron Bourne serisi The Martian

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