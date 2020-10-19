Matthew McConaughey açıklamasıyla olay oldu! 'Babam, annemle seks yaparken...'

Kirli Para, Teksas Kasabı ve Hayalet Sevgililerim gibi filmlerin yanında, Sex and the City ve True Detective gibi popüler dizilerde de rol alan aktör Matthew McConaughey, ailesiyle ilgili çarpıcı bir itirafta bulundu.

Independent'ta yer alan habere göre; yakışıklı oyuncu McConaughey, "Greenlights" isimli bir anı kitabı yazdı. Oyuncu, kitapta babası James McConaughey'in ölümünden de bahsetti. McConaughey, babası James'in annesiyle seks yaptığı sırada hayatını kaybettiğini yazdı.

Kitapta şu ifadeler yer aldı:

"O benim babamdı. Kimse ya da hiç kimse onu öldüremezdi. Annem dışında. Bana ve kardeşlerime 'Çocuklar, ben gidersem annenizle sevişirken giderim' demişti. Böyle de oldu. Annemle seks yaparken kalp krizi geçirdi."

