Matthew McConaughey: Kolonyaya, deodoranta karşıyım!

Ünlülerin banyo tartışmasına katılan son isim Matthew McConaughey, deodorant alışkanlığıyla ilgili bilgi verdi. 51 yaşındaki Amerikalı aktör, 30 yıldır deodorant kullanmadığını açıkladı.

Oscar ödüllü aktör daha önce, 2008'de Fool's Gold filmini çekerken vücut spreyine olan nefretinin ortaya çıktığını ve rol arkadaşı Kate Hudson'ın birlikte film çekerken kendisine sprey sıkmasını istediğini açıklamıştı.

"GÜNDE BİRDEN FAZLA YIKANIYORUM"

McConaughey, Hudson’la ilgili konuşurken, “Sürekli doğal deodorant olarak kaya tuzu getirip bana, ‘Lütfen bunu sürer misin?’ diyordu. Ama hiçbir zaman sürmedim. Kolonyaya, deodoranta karşıyım!” diye konuşmuştu.

Koku sürmeye karşı olduğunu söylese de ünlü oyuncu, kişisel temizliğine önem verdiğini, günde birden fazla defa yıkandığını, günde beş kez dişlerini fırçaladığını söyledi.

