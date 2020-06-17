Matthew Perry'nin kalçası görününce alay konusu oldu

Matthew Langford Perry,1969 doğumlu Amerikalı oyuncu. Perry, Friendsdizisinde üstlendiği "Chandler Bing" rolüyle tanınmaktadır. Bu rolüyleEmmy Ödülleri'ne aday olmuştur. Şu anda Amerika'da yayınlanan yeni dizi "Studio 60 on the Sunset Strip"te oynamaktadır. Matthew Perry, 19 Ağustos 1969'da Williamstown, Massachusetts'te dünyaya geldi. Babası aktörJohn Bennett Perry ve annesi Kanada Başbakanı Pierre Trudeau'nun eski basın sekreteri olan Suzanne Perry Morrison'dı. Perry henüz bir yaşında basmadan annesi ve babası boşandı, Ottowa'da annesi tarafından büyütüldü. Annesi, haber sunucusu Keith Morrison'la evlendi. Bu evlilikten Matthew Perry'nin Caitlin, Emily, Willy ve Madeleine adında 4 üvey kardeşi oldu. Perry,Ontario'da büyüdü ve bu sırada tenise merak sardı. Profesyonel olarak tenis oynamaya başladı. Kanada'da yapılan bir yarışmada ülke çapında 17. oldu.

Perry, Starbucks'tan kahve alıp aracına giderken, yere düşen bir şeyi almak için eğilince ortaya komik görüntüler çıktı.

Friends dizisinin yanında Perry, Hollywood yapımlarında da rol aldı; "Fools Rush In" (1997), "Almost Heroes" (1998), "Three To Tango" (1999), "The Whole Nine Yards" (2000), babasıyla birlikte oynadığı "Serving Sara" (2002), "The Whole Ten Yards" (2004) ve bir televizyon filmi olan "The Ron Clark Story" (2006). 1998'de Lost In Space adlı filmden teklif aldı ancak daha sonra bu rolü Friends'deki rol arkadaşı Matt LeBlanc üstlendi.

1990ların başında Six of One'ın pilot bölümünün seçmelerine katılmak istedi ancak seçmelere girebilecek adaylar arasına bile kabul edilmedi. Kariyerinin dönüm noktasını ise Friends dizisinin seçmelerine katılıp Chandler Bing rolünü elde ettiğinde yaşadı. Bir Cuma günü seçmelere giden Perry, 2 gün sonra dizinin çekimlerine başladı.

15 yaşına geldiğinde Perry, Los Angeles'ta yaşayan babasının yanına taşındı ve oyuncu olmaya karar verdi. 1980lerde televizyonda yayınlanan programlarda ufak roller aldı. Üniversiteye gitmek istiyordu ancak Yıldız Savaşları'nın bir bölümü olan "Second Chances"de Chazz Russell rolü teklif edilince bundan vazgeçti.

Önce Rockcliffe Park Public School'da, sonra Lisgar Collegiate Institute'ta ve Ashbury Koleji'nde okudu. Bu sırada 7. sınıftayken bir okul tiyatrosunda ilk oyunculuk deneyimini tattı.

Perry, komedi oyunculuğunun yanında şansını dramlarda da denedi. The West Wing adlı dizide sadece 3 kez görünmesine rağmen buradaki oyunculuğu ona2003 ve 2004'te Emmy Ödülleri'nde "en iyi misafir sanatçı" dalında adaylık getirdi. Bunun yanında "Beverly Hills, 90210", "Who's The Boss" ve "Empty Nest" gibi popüler dizilere konuk oyuncu olarak katıldı. Friends dizisi 2004 yılında sona erdikten sonra Perry yeniden çıkışını Scrubs adlı dizide, babasıyla oynayarak gerçekleştirdi.

2006'nın sonbaharında Amerika'da yayına giren "Studio 60 on the Sunset Strip" adlı dizide "Matt Albie" adlı karakteri canlandırıyor. Perry, yine 2006'da çekimlerine başlanan "Numb" adlı filmde rol alıyor. Filmin Amerika'da 2007'de gösterime girmesi bekleniyor.

Friends kadrosundaki altı oyuncu da ödüllere sadece "yardımcı oyuncu" dalında aday olmaları üstünde anlaşmışlardı, onlara göre hiçbiri başrolde değildi. Bu yüzden Matthew Perry, Emmy Ödülleri'nde aldığı "en iyi erkek oyuncu" adaylığını kabul etmedi (2002). Aynı yıl yaşadığı kilo problemleri yüzünden Warner Brospatronlarından ikaz alan Perry, eğitmeni olması için Jennifer Aniston'a başvurdu. Perry'nin zekası Friends'in yönetmenlerini çok etkilemişti, sık sık onun önerilerini uyguluyorlardı.

Yazmaktan çok zevk alan Perry, yakın zamanda ilk senaryosu olan "Maxwell's House"u Universal Television'a sattı.Perry, rol arkadaşı Jennifer Aniston'la gerçek hayatta da çok iyi arkadaş, Friends kadrosunun en genç üyesi. Aktör şu anda Los Angeles'ta yaşıyor. Boş zamanlarında buz hokeyi oynuyor. Forbes Dergisi'nin "En Zengin 100 Ünlü" listesinde ismi bulunuyor.



