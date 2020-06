Matthew Perry'nin kalçası görününce alay konusu oldu

Önce Rockcliffe Park Public School'da, sonra Lisgar Collegiate Institute'ta ve Ashbury Koleji'nde okudu. Bu sırada 7. sınıftayken bir okul tiyatrosunda ilk oyunculuk deneyimini tattı.

15 yaşına geldiğinde Perry, Los Angeles'ta yaşayan babasının yanına taşındı ve oyuncu olmaya karar verdi. 1980lerde televizyonda yayınlanan programlarda ufak roller aldı. Üniversiteye gitmek istiyordu ancak Yıldız Savaşları'nın bir bölümü olan "Second Chances"de Chazz Russell rolü teklif edilince bundan vazgeçti.

1990ların başında Six of One'ın pilot bölümünün seçmelerine katılmak istedi ancak seçmelere girebilecek adaylar arasına bile kabul edilmedi. Kariyerinin dönüm noktasını ise Friends dizisinin seçmelerine katılıp Chandler Bing rolünü elde ettiğinde yaşadı. Bir Cuma günü seçmelere giden Perry, 2 gün sonra dizinin çekimlerine başladı.

Friends dizisinin yanında Perry, Hollywood yapımlarında da rol aldı; "Fools Rush In" (1997), "Almost Heroes" (1998), "Three To Tango" (1999), "The Whole Nine Yards" (2000), babasıyla birlikte oynadığı "Serving Sara" (2002), "The Whole Ten Yards" (2004) ve bir televizyon filmi olan "The Ron Clark Story" (2006). 1998'de Lost In Space adlı filmden teklif aldı ancak daha sonra bu rolü Friends'deki rol arkadaşı Matt LeBlanc üstlendi.