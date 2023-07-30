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Mauro Icardi'den transfer itirafı! "Erden Timur ile görüştüğümüzde..."

30.07.2023 15:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray, Mauro Icardi'nin bonservisini PSG'den 10 milyon euro karşılığında almıştı. Sarı - kırmızılılara attığı imza sonrasında konuşan Arjantinli yıldız, Erden Timur itirafında bulundu.

Galatasaray'da geçen sezon kiralık oynayan ve bonservisi alınan Arjantinli golcü Mauro Icardi, tekrar sarı-kırmızılı formayı giyecek olmaktan dolayı mutlu olduğunu söyledi.

"ERDEN TİMUR İLE KONUŞTUĞUMUZDA..."

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Sarı-kırmızılı takımla 3 yıllık sözleşme imzalayan Icardi, GSTV'ye yaptığı açıklamada, mutluluğunu dile getirerek, "Geçtiğimiz sezondan sonra bu sezon da bu formayı giymekten çok mutluyum. Zaten projenin içinde hissediyordum kendimi. Erden Bey ile konuştuğumuzda kendimi bu grubun parçalarından biri hissediyordum. Taraftarımız gerçekten çok güzel sevgi gösterdi. Taraftarımızın şampiyon olduktan sonra da çok istekli olduğunu gördük. Elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

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Takım arkadaşlarını tekrar görecek olmanın da mutluluğunu yaşadığını anlatan Arjantinli golcü, yeni anıları birlikte yaşayacaklarını sözlerine ekledi.

Medicana Hastanesi'nde sağlık kontrolünden de geçen Icardi için Galatasaray Kulübü, sosyal medya hesaplarından bir video da paylaştı. Videoda, Icardi'yle özdeşleşen "Aşkın Olayım" şarkısı çeşitli müzik enstrümanlarıyla İstanbul manzarası eşliğinde çalındı. Icardi de "Metin Oktay selamı" verip gol sonrası sevinç hareketini göstererek şarkıya eşlik etti.

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