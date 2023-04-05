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Mauro Icardi, Galatasaray tarihine geçti! Nef Stadyumu'ndaki 600. gol...

05.04.2023 23:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray’ın Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Finali’nde Başakşehir ile oynadığı maçta Arjantinli golcü Mauro Icardi, Nef Stadyumu’ndaki 600. golü kaydetti.

Mauro Icardi, Galatasaray tarihine geçti! Nef Stadyumu'ndaki 600. gol...

Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Finali’nde Galatasaray sahasında Başakşehir ile karşılaştı. Müsabakanın 51. dakikasında sarı-kırmızılıların Arjantinli futbolcusu Mauro Icardi takımının ikinci golünü attı. Bu gol aynı zamanda Nef Stadyumu’nda Galatasaray’ın attığı 600. gol olarak kayıtlara geçti.

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2011 yılı ocak ayında ilk resmi maç oynanan bu statta ilk golü Servet Çetin atmıştı. Nef Stadyumu’nda 50. gol Johan Elmander’den, 100. gol Didier Drogba’dan, 150. gol Wesley Sneijder’den, 200. gol Hakan Balta’dan, 250. gol Selçuk İnan’dan, 300. gol Yasin Öztekin’den, 350. gol Sinan Gümüş’ten, 400. gol Eren Derdiyok’tan, 450. gol Ryan Babel ve 500. gol Jesse Sekidika’dan geldi.


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