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Mauro Icardi, PFDK'ye sevk edilmişti! "Antalyaspor maçında oynayabilecek"

Cansu Akalp Cansu Akalp Mynet Haber / İçerik Editörü
23.02.2024 21:17
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Galatasaray'ın Arjantinli futbolcusu Mauro Icardi'yi PFDK'ya sevk etti. Pazar günü oynanacak Antalyaspor maçında Icardi'nin oynayıp oynamayacağıyla ilgili avukat Rezan Epözdemir önemli açıklamalarda bulundu.

Mauro Icardi, PFDK'ye sevk edilmişti! "Antalyaspor maçında oynayabilecek"

Galatasaray'ın Arjantinli futbolcusu Mauro Icardi, Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk edildi. TFF'den yapılan açıklamada, Icardi'nin Trendyol Süper Lig'de MKE Ankaragücü ile oynanan maçtaki hakareti nedeniyle tedbirsiz olarak disipline gönderildiği belirtildi.

Avukat Rezan Epözdemir, Mauro Icardi'nin PFDK'ya sevk edilmesi hakkında açıklamalarda bulundu. Pazar günü oynanacak Antalyaspor maçında forma giyip giyemeyeceği merak edilen Icardi ile ilgili açıklamayı Epözdemir yaptı.

Galatasaray'ın Arjantinli futbolcusu Icardi, PFDK'ye sevk edildi Galatasaray'ın Arjantinli futbolcusu Icardi, PFDK'ye sevk edildi

Rezan Epözdemir'in açıklaması şu şekilde;

Mauro Icardi, Futbol Disiplin Talimatı'nın "KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI, HAKARET, TEHDİT ve TÜKÜRME" başlıklı 41. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak, Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Müşavirliği tarafından Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edilmiştir. Bahse konu sevk işlemi tedbirsiz olarak gerçekleştiğinden, İcardi, takip eden ilk maçta forma giyebilecektir. Burada açıkça hukuka aykırılık ve gecikmesinde sakınca bulunan haller mevcut olsaydı, bu durumda tedbirli sevk söz konusu olabilirdi. Ve fakat, 41. maddeden sevk yapılmasına rağmen hukuk müşavirliğince tedbirsiz olarak sevk gerçekleştirilmiştir. Bu nedenle İcardi'nin takip eden ilk maçta forma giymesine engel bir durum yoktur. Nihai olarak bir ceza kararı verilirse, o takdirde cezasının infazı söz konusu olacaktır. Ceza verilmemesi halinde ise sevkin tedbirsiz olması nedeniyle herhangi bir hak kaybı olmayacaktır. Burada futbol disiplin hukuku bakımından bir diğer önemli tartışma, görüntülerden sevk yapılıp yapılamayacağına ilişkindir. Gerçekten disiplin talimatının 75. maddesi delilleri net bir şekilde tasvir etmiştir. 1. fıkraya göre müsabaka görevlilerin raporları, tarafların ve tanıkların beyanları, maddi deliller, uzman görüşleri ve ses ya da video kayıtları kabul edilebilir mahiyette delillerdendir. Fakat bu video kaydında herhangi bir tahrifat yapılmamış olması gerekmektedir. Yani video kaydı, her yönüyle kesin, net ve açık bir şekilde maddi gerçeği ortaya koyabilecek mahiyette olmalıdır. Öte yandan 2. fıkraya göre sözlü olarak gerçekleştirilen disiplin ihlallerinde, yayıncı kuruluş görüntüleri de delil olabilir ve fakat VAR sisteminin uygulandığı müsabakalarda bu madde hükmü uygulanmaz. Dolayısıyla sözlü olarak gerçekleştirilen bir disiplin ihlali mevcut olsaydı, VAR sistemi mezkur müsabakada tatbik edildiği için yayıncı kuruluş görüntüleri delil olarak kabul edilemeyecekti. Tabi disiplin kurulu üyeleri delillerin takdirinde vicdani kanaatlerine göre karar verecektir ancak kanaatimce önemli bir düzenleme futbol disiplin talimatının 76. maddesinde ihdas olunmuştur. Buna göre müsabaka görevlilerinin raporlarındaki hususlar aksi ispat edilmediği sürece muteber kabul edilmektedir. Burada da müsabaka görevlilerinin vermiş olduğu raporlar arasında çelişki varsa ve somut olayda hangi raporun maddi gerçeği yansıttığı tespit edilemiyorsa; oyun alanındaki fiiller bakımından hakem raporu, oyun alanı dışındaki fiiller bakımından ise temsilci raporu esas alınır. Bahse konu 76. madde, kural olarak aksi ispat edilmediği sürece müsabaka görevlilerinin raporlarını doğru kabul etmesi hasebiyle son derece ehemmiyet arz etmektedir. İhlalin oyun alanı içinde vuku bulduğu iddiası söz konusu olduğu için hakem raporunda bu ihlalin tevsik edilmesi gerekmektedir. Anılan müsabakanın hakem raporunda ise İcardi bakımından sevke konu eylemle ilgili herhangi bir tespit yer almamaktadır. Dolayısıyla, kesin delil mahiyetinde olan resmi raporların aksi ancak her türlü şüpheden uzak, kesin ve net delillerle ortaya konulmalıdır. Aksi halde, Futbol Disiplin Talimatı'nın 76. maddesi uyarınca disiplin cezası verilmesi söz konusu olamayacaktır.

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