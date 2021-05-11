Mavera dizisi konusu ne? Mavera dizisi nerede çekildi? İşte Mavera dizisinin oyuncuları…

Ramazan ayı boyunca TRT 1 ekranlarında izleyici ile buluşan Mavera dizisi, bir mini dizi olarak izleyicilerin karşısına çıkıyor. Ramazan ayının sonuna gelinmesiyle beraber final veren dizi, toplamda 26 bölümden oluşuyor. Yönetmen koltuğunda Doğan Ümit Karaca otururken, dizinin senaryosunu ise İbrahim Ethem Arslan ve Mustafa Burak Doğu kaleme alıyor. Mavera dizisi ES Film imzasıyla TRT 1 ekranlarında!

MAVERA DİZİSİ KONUSU

Yönetmenliğini Doğan Ümit Karaca’nın üstlendiği, tarihteki ilk Alperenlerin hikayesi Mavera, Yusuf Hemedani tarafından Bağdat’a gönderilen Hace Ahmed Yesevi’nin o dönem adeta küçük bir dünya olan Bağdat’ta verdiği dirlik ve beraberlik dersinin mücadelesini konu alıyor.

Tarihteki ilk alperenlerin ve onlardan biri olan Hace Ahmed Yesevi'nin hayatının anlatıldığı dizide, Hace Ahmed Yesevi ve beraberindeki Türkistanlı üç derviş, Yusuf Hemedani tarafından zamanın parlak şehirlerinden biri olan Bağdat’a gönderiliyor.

Dizi, Yusuf Hemedani tarafından Bağdat yerleşkesine gönderilen Ahmed Yesevi’nin Bağdat’ta verdiği mücadeleyi konu alıyor.