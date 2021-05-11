Mavera dizisi konusu ne? Mavera dizisi nerede çekildi? İşte Mavera dizisinin oyuncuları…

Ramazan ayı boyunca TRT 1 ekranlarında izleyici ile buluşan Mavera dizisi, bir mini dizi olarak izleyicilerin karşısına çıkıyor. Ramazan ayının sonuna gelinmesiyle beraber final veren dizi, toplamda 26 bölümden oluşuyor. Yönetmen koltuğunda Doğan Ümit Karaca otururken, dizinin senaryosunu ise İbrahim Ethem Arslan ve Mustafa Burak Doğu kaleme alıyor. Mavera dizisi ES Film imzasıyla TRT 1 ekranlarında!
Yönetmenliğini Doğan Ümit Karaca’nın üstlendiği, tarihteki ilk Alperenlerin hikayesi Mavera, Yusuf Hemedani tarafından Bağdat’a gönderilen Hace Ahmed Yesevi’nin o dönem adeta küçük bir dünya olan Bağdat’ta verdiği dirlik ve beraberlik dersinin mücadelesini konu alıyor.
Tarihteki ilk alperenlerin ve onlardan biri olan Hace Ahmed Yesevi'nin hayatının anlatıldığı dizide, Hace Ahmed Yesevi ve beraberindeki Türkistanlı üç derviş, Yusuf Hemedani tarafından zamanın parlak şehirlerinden biri olan Bağdat’a gönderiliyor.
Dizi, Yusuf Hemedani tarafından Bağdat yerleşkesine gönderilen Ahmed Yesevi’nin Bağdat’ta verdiği mücadeleyi konu alıyor.
Mavera kelimesinin anlamı (TDK'ya göre) “Bir şeyin ötesinde, arkasında, gerisinde bulunan yer, zaman.” Demektir.
12 Nisan 2021 Pazartesi akşamı yayın hayatına başlayıp, 7 Mayıs Cuma akşamı 26. bölümü ile final yapan Mavera dizisinin çekimleri için dizinin konusu ile uygun olarak Konya ilinden yararlanıldı. Dizi çekimlerinin birçoğu Konya’nın Meram ilçesinde Karahüyük Mahallesi’nde gerçekleştirildi.
Konya’nın Meram ilçesinde bulunan Karahüyük Mahallesinde kurulan plato Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 390 dönümlük arazisine inşa edilmiş . TRT’ye tahsis edilen bu alanda yapılan inşaatlar ile Konya da adeta bir 50 dönümlük 13. yüzyıl Konya’sı kurulmuş.
• Korel Cezayirli – Hace Ahmet Yesevi
• Görkem Sevindik – Sarı Saltuk
• Yusuf Gökhan Atalay
• Necip Karakaya
• Tansel Öngel - Mahmud
• Zara – Kara Leyla
• Hasan Küçükçetin – Pehlivan Hamza
• Recep Usta - Mansur Ata
• Mehmet Korhan Fırat - Şahsuvar
• Tansel Öngel - Mahmud
• Demircan Kaçel - Yalgız
• Erdem Ergüney - Kutluk
• Nur Berfin Çiroğlu - Aytolu
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