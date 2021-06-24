Mavi ve yeşil bir arada! Trakya’nın incisi ‘Kıyıköy’ ziyaretçilerini cezbediyor

Rusya'nın doğal gazını Türkiye'ye ve Türkiye üzerinden Avrupa'ya ileten TürkAkım boru hattının denizden karaya çıkarıldığı ilk nokta olan olarak gündeme gelen Trakya'nın doğal güzellikleriyle ünlü Kıyıköy beldesi İstanbul'a yakınlığının da avantajını yaşıyor.İstanbul'a 160, Kırklareli'ne 95 kilometre mesafede bulunan Karadeniz'e kıyı belde, denizi, gölleri, doğası ve tarihi ile alternatif tatil yapmak isteyen ziyaretçilerini bekliyor.

Maviyle yeşilin bir arada olduğu Kıyıköy, doğanın renklenmesi ile ziyaretçilerine seyrine doyumsuz manzaralar sunuyor. Trakya'nın saklı güzelliklerine ev sahipliği yapan beldeye gelenlerin bazıları ormanlık alana kurdukları çadırda, bazıları karavanlarda, bazıları ise otel ve pansiyonlarda konaklıyor.

Istranca Ormanları'nın temiz havasında güne uyananlar, orman içerisinde kuş ve derelerden yükselen seslerin arasında bir süre yürüyüş yaptıktan sonra denizde keyifli vakit geçirebiliyor.

Günün bir kısmını Papuçdere yolu üzerindeki Bizans döneminden kalma kilise, ayazma ve keşiş odaları bulunan Aya Nikola Manastırı'nı gezerek geçiren ziyaretçiler gün batımına yakın saatlerde günün yorgunluğunu göl ve nehirlerde kano ya da tekne turu ile atabiliyor. Kıyıköy köftesi, hardaliyesi, balığı ve manda yoğurduyla da damaklara hitap ediyor.

“EŞSİZ GÜZELLİKLERİ GÖRÜLMEYE DEĞER”

İl Kültür ve Turizm Müdürü Veli Şen, çok zengin bir doğası olan Kıyıköy'ün her mevsim ayrı bir güzellikte olduğunu belirtti. Beldeyi "keşfedilmeye değer bir turizm noktası" olarak betimleyen Şen, "Keşfedilmeyi bekleyen Kıyıköy, çok güzel değerleri, tarihi ve doğası ile eşsiz bir güzellik sunuyor. Kıyıköy'ün eşsiz güzellikleri görülmeye değer. Bir taraftan deniz ve orman, diğer taraftan tarihi zenginliklerinin birleşmesi ile ziyaretçilerine keyifli bir zaman geçirecek imkan sağlıyor. Bu nedenle turistlerin Kırklareli'ni tercih etmesinde fayda olacağına inanıyorum." diye konuştu.

“AKLA DOĞA, DENİZ, DERE GELİR”

Beldede dere ve denizin birleşim noktasında turistleri tekne ile gezdiren Ayhan Turnalı ise "Kıyıköy denilince akla doğa, tabiat, deniz, dere gelir." dedi. Kıyıköy'ün insanı kendine adeta aşık ettiğini dile getiren Turnalı, beldelerinin kelimelerle anlatılamayacak kadar güzel olduğunu ifade etti.

Kışın 2 bin 500 civarında olan nüfusun yaz ayında 30 binlere çıktığını vurgulayan Turnalı, "Buranın en meşhuru balıktır. Turistler gezmeye, doğal ortama geliyorlar. Burada sandal gezintisi var, doğada geziyorlar, denize giriyorlar. Kıyıköy'ün doğası çok güzel, tabiatı çok güzel. Gelen bir daha geliyor buraya." şeklinde konuştu.

(AA)



