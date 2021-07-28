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Mavi ve yeşilin buluşma noktası Tahtalı Göleti manzarasıyla mest etti

28.07.2021 17:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kütahya'nın Emet ilçesindeki Tahtalı Göleti kıyısı, mavi ve yeşilin buluştuğu manzarasıyla görenleri büyülüyor.

Mavi ve yeşilin buluşma noktası Tahtalı Göleti manzarasıyla mest etti

Yenice köyü sınırları içerisinde yer alan piknik ve mesire alanının bitki örtüsünü genişleten ve alan içerisinde Bungalov evleri, yürüyüş yolları ve kamelyalar yapan kaymakamlık, yeni çehresiyle Tahtalı'yı cazibe merkezine dönüştürmeye çalışıyor.

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Tahtalı Göleti'nden turizm anlamında daha çok yararlanmak istediklerini belirten yöre sakinleri, "Tahtalı, güzellikleriyle keşfedilmeyi bekleyen adeta saklı cennetimizdir. Gölet sahilimiz mavi ile yeşilin buluştuğu kendine özgü sahili ile, bir çok sahil ve tatil beldeleriyle yarışabilecek güzellikte ve kapasitededir" dediler.

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Mavi ile yeşilin buluştuğu ve kıyısıyla Salda Gölü'nü andırması nedeniyle bölgede "Kütahya'nın mini Maldivleri" olarak da nitelendirilmeye başlanan Tahtalı, doğal güzellikleri keşfetmeyi seven ziyaretçilerini ağırlamayı bekliyor.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Kütahya
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