Maviye Sürgün dizisi nerede çekildi? Maviye Sürgün dizisi konusu ne, oyuncuları kimler? Bu akşam yeniden ekranda!

Maviye Sürgün dizisinin nere çekildiği merak konusu oldu. Yaz mevsiminin başlamasıyla yeni diziler de izleyicilerin karşısına çıkmaya başladı. Show TV'nin yeni dizisi Maviye Sürgün, dün akşam ekran hayat yolculuğuna başladı. Ali, Defne ve Ozan'ın hikayesinin anlatıldığı dizi büyük ilgi gördü. İşte Maviye Sürgün dizisiyle ilgili merak edilenler...

MAVİYE SÜRGÜN DİZİSİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Show TV'nin yeni ve iddialı projesi Maviye Sürgün'ün çekimleri Muğla'nın Marmaris ilçesinin Selimiye beldesinde gerçekleştiriliyor.

Mahallenin halkı Razgrad, Bulgaristan kökenlidir. Mahallenin adı Osmanlı padişahı I. Selim'den gelmektedir.

MAVİYE SÜRGÜN DİZİSİ KONUSU NE?

Uğradığı soruşturma sonrasında geçici süre açığa alınan başarılı SAT komandosu Ali (Caner Cindoruk), eşi Ayda’nın talihsiz ve ölümcül hastalık haberi ile çocuklarını ve eşini de yanına alarak; Çamlıkıyı'da butik otel işleten kayınpederi Salih’in (Hakan Salınmış) yanına taşınır. Taşınmadan kısa bir süre sonra Ayda'nın vefatı ile tüm aile derin bir yasa boğulur.

Henüz acıları çok tazeyken bir gece denize açılan Ali, ufukta sürüklenen bir botu fark eder ve fırtınaya aldırmadan içindeki kadını kurtarır. Kurtardığı gizemli kadının adı Defne’dir (Damla Sönmez). Ali, yaşadığı kaza ile geçici hafıza kaybına uğrayan ve başına gelenleri hatırlamayan Defne'yi 'Tanrı Misafiri' olarak otele getirir.

Parça parça hafızası yerine gelen Defne gerçek anlamda bir dolandırıcıdır. Geçmişinde bıraktığını sandığı Ozan (Serkan Altunorak) ile hiç beklenmedik bir şekilde bu kasabada burun buruna gelen Defne'nin kendi için bir çıkış yolu aramaktan başka bir seçeneği yoktur.

“Bir zamanlar sadece karaya vuran dalgaların seslerinin yükseldiği Çamlıkıyı'da; Ali, Defne ve Ozan üçgeninde; çevredeki herkesi de içine alarak sürükleyecek, geri dönüşü olmayan hareketli günlerin ve tutkulu aşkların yaşanması, sırların ve aile ilişkilerinin ortalığa dökülmesi artık kaçınılmazdır”

MAVİYE SÜRGÜN OYUNCULARI

ALİ (CANER CİNDORUK)

DEFNE (DAMLA SÖNMEZ)

OZAN (SERKAN ALTUNORAK)

HASAN YEL (BÜLENT ŞAKRAK)

ZEHRA UNCU (AYÇA ERTURAN)

SERHAT (RUHİ SARI)

SALİH (HAKAN SALINMIŞ)

DENİZ GENCER YAKUT (GÖKŞEN ATEŞ)

AZRA (MİNA KOYUNCULAR)

ARDA (YAMAN ARSLAN)



