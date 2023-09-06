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MAVİYE SÜRGÜN FİNAL BÖLÜMÜ tek parça izle! SHOW TV MAVİYE SÜRGÜN dizisi 13. bölümde neler olacak? Son bölüm özeti

06.09.2023 20:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Maviye Sürgün dizisi final bölümünü izlemek isteyen seyirciler izleme ekranını sorguluyorlar. Show Tv'de yayınlanan Maviye Sürgün dizisinin başrollerinde Caner Cindoruk, Damla Sönmez ve Serkan Altunorak yer alıyor. Dizi 6 Eylül Çarşamba akşamı yayınlanan bölümü ile final yapacak. Peki, Maviye Sürgün final bölümünde neler olacak? İşte son bölüm özeti...

Maviye Sürgün 13. bölümü ile final yapıyor. Show Tv'de yayınlanan Maviye Sürgün dizisi, Uğradığı soruşturmanın ardından açığa alınan SAT komandosu Ali'nin başına gelenleri konu almaktadır. Dizide Caner Cindoruk bir Sat komandosu olan Ali'ye, Damla Sönmez ise Ali'nin tekneyle denize açıldığı fırtınalı bir gece de, kendinden geçmiş bir şekilde bulduğu Defne’ye hayat veriyor. Maviye Sürgün'ün son bölümü bu akşam yayınlanacak. İşte Maviye Sürgün 13. bölüm konusu...

MAVİYE SÜRGÜN DİZİSİ 13. BÖLÜM NE ZAMAN?

Maviye Sürgün, her Çarşamba akşamı Show Tv'de yayınlanıyor. Maviye Sürgün dizisi yeni bölümü bu akşam saat 21:30'da başlayacak.

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MAVİYE SÜRGÜN SON BÖLÜM ÖZETİ

Maviye Sürgün dizisinin on ikinci bölümünde;

Ozan, kendisine bildirilen liste dahilinde ölümcül adımını atar! Ali, Ozan’ın yazışmalarını kaçırmış olduğunu öğrenir; ancak Ali yakaladığı bir ipucunun peşine düşerek sır kapısını aralamaya çalışır. Defne’nin Çamlıkıyı’da kalma kararı büyük bir mutluluk sebebi olsa da Azra bu karar ardından Ali’yle karşı karşıya gelir. Defne ise Murat’ın hastalığıyla sınanırken bu gerçeği saklamanın yükü altında her geçen gün daha fazla ezilmektedir.

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MAVİYE SÜRGÜN FİNAL BÖLÜMÜ İZLE!

Maviye Sürgün dizisinin final bölümü olan 13. bölümü bölümü Show Tv ekranlarının yanı sıra Show Tv'nin resmi YouTube sayfası üzerinden de izlenebilir.

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