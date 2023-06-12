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Maviye Sürgün'ün Lale'si Name Önal kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? Name Önal hangi dizi ve filmlerde oynadı?

12.06.2023 17:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Maviye Sürgün'ün Lale'si Name Önal'ın kim olduğu merak ediliyor. Show TV’nin yapımını O3 Medya’nın, yapımcılığını Saner Ayar’ın üstlendiği heyecanla beklenen yeni dizisi Maviye Sürgün bu akşam ilk bölümüyle izleyicisinin karşısına çıkacak. Daha önce Sadakatsiz'de rol alan Name Önal yeniden izleyicisiyle buluşacak. Peki, Name Önal kimdir, kaç yaşındadır, aslen nerelidir? İşte hakkında tüm merak edilenler...

Maviye Sürgün'ün Lale'si Name Önal kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? Name Önal hangi dizi ve filmlerde oynadı?

Show Tv'nin yeni dizisi Maviye Sürgün bu akşam ilk bölümüyle ekrana gelecek. Sürükleyici hikayesi ve oyuncu kadrosuyla yaz sezonunun en iddialı yapımlarından olan Maviye Sürgün'ün kadrosunda yer alan ve Lale karakterine hayat veren Name Önal'ın kim olduğu merak edildi. Maviye Sürgün'ün Lale'si Name Önal kimdir, kaç yaşında? gibi soruların yanıtları araştırılmaya başlandı. İşte Name Önal'a dair merak edilenler...

MAVİYE SÜRGÜN'ÜN LALE'Sİ KİMDİR?

Başrollerinde Caner Cindoruk, Damla Sönmez ve Serkan Altunorak'ın yer aldığı dizide Lale karakterine Name Önal hayat veriyor.

Name Önal 2

NAME ÖNAL KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Name Önal 1988 yılında İstanbul'da doğdu. Karadeniz Teknik Üniversitesi İktisat Bölümününden mezun olduktan sonra Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Oyunculuk bölümünü birincilikle bitirdi.

Henüz öğrenciyken Çağan Irmak’ın Unutursam Fısılda filmi ile kariyerine başlayan Önal, Bizi Hatırla filminde Çağan Irmak ile yeniden çalıştı. Trabzon Devlet Tiyatrosu, İzmir Devlet Tiyatrosu ve İstanbul Devlet Tiyatrosunda birçok oyunda görev aldı.

DasDas tiyatroda Ben Varım müzikalinde oynadı. 7. Koğuştaki Mucize filminde sergilediği performans ile adını duyuran oyuncu; Bizim Hikaye, Dudullu Postası dizilerinde de görev aldı.

Çocuk oyuncu koçluğu da yapan Name Önal pek çok reklamda da rol aldı. Son olarak Kanal D'nin reyting rekortmeni dizisi Sadakatsiz'de Nazan karakterine hayat veren ünlü isim aynı zamanda Serdar Erener’in yönettiği "Komşunun Bonusu" reklam filminde Gupse Özay ile başrolü paylaştı.

Name Önal şimdilerde Show Tv'nin yeni dizisi Maviye Sürgün ile yeniden izleyicisinin karşısına çıkıyor.

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